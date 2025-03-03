領過的最知好用？ 114年文化幣上路2月 曝回頭族與新領族差異

文化部鼓勵揪團進戲院看國片，推薦片單很青春。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕114年剛過2個月，根據文化部今（3）日公布的統計數據，新年度文化禮金（文化幣）自元旦發放以來，2個月時間，已有逾125萬人領取，領取率達62%，累積消費金額突破5.7億元，可說展現了青年投入文化活動及消費的熱情。

其中一項有趣的比較是，首次加入的13-15歲每人600點，領取率目前雖已破45%，仍不及「回頭族」領用速度快，因為16-22歲享有每人1200點的學長姐，領取率已突破68%，足足比「新領族」高2成。

請繼續往下閱讀...

在整體消費類別上，「書店及出版類」的消費力仍居最高，佔48%；其次為「表演藝術及文化體驗類」佔21%、「流行音樂」佔16%；至於國片，因排片集中於3月以後，所以仍待衝刺。

因此，文化部特別強調，「結伴看國片，加碼送百點」今年持續推出，青年朋友只要單次使用文化幣購票達350點以上，即可獲得加碼100點回饋，且回饋次數無上限，可說是投資報酬率相當高的一項優惠。

文化部也開出推薦國片名單，包括青春校園愛情片《夜校女生》，看高中生「登大人」的成長陣痛，對於即將進入此時期的國中生、可能正處在其中的高中生、已走過的大學生等，有文化幣的青年，相信是最能引起共鳴。其他還有努力追夢的《臨演人生》；探討閱讀與陪伴的《故事開始的地方－希望閱讀》；由台、日合作的奇幻武俠布袋戲《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀：最終章》完結篇等。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法