建築用電影來拍 公視紀錄片看台灣建築的故事

紀錄片《黑潮—流變中的台灣建築》，左起編劇郭肇立、監製蘇喻哲與建築學者李乾朗在總統府內訪談拍攝。（公視提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「建築像人一樣，有年輕義氣風發的時候，也會衰老。」有時一不注意就消失了。因此，紀錄片導演符昌鋒自2018年開始發想，2022年起，展開為期2年半的拍攝工作，完成《黑潮——流變中的台灣建築》8集，今（3）日舉辦特映會，今日起每週二晚間10時在公視播出2集。

《黑潮——流變中的台灣建築》由文策院、十月影視、建築師蘇喻哲、宋文嶽、莊子華共同出品。符昌鋒以其獨特的視角，捕捉建築在不同時間、天候下的表情，呈現建築的生命力與靈魂；同時邀請國內知名建築學者郭肇立擔綱編劇與主述；並透過國內外建築師、建築評論、都市計畫工作者的訪談，深入剖析台灣建築的發展脈絡與文化意涵。

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《黑潮—流變中的台灣建築》特映記者會，左起公廣集團董事長胡元輝、中央社董事長李永得、監製蘇喻哲、編劇郭肇立、出品人宋文嶽、導演符昌鋒、TaiwanPlus執行長余佳璋。（公視提供）

紀錄片8集內容，依序爬梳從日本帝國主義下建築，到戰後國民政府來台乃至80年代，王大閎、漢寶德到李祖原等資深大師作品，以及90年姚仁喜講究的細部設計，蘇喻哲將建築帶進了建築與環境生態的對話，簡學義將設計帶進了建築哲學思考等。

另一方面也呈現建築學界對社會文化的反應，包括夏鑄九、劉可強、華昌宜等人於學界殿堂、台大城鄉所，重新面對台灣城鄉差距、文化關注，也造就了許多的建築學者進入政府體制改革；90年以後郭中端、邱文傑、黃聲遠的建築帶進了與土地的對話。

此外，還有海外建築師在台灣的設計，如貝聿銘作品東海大學路思義教堂，普立茲克建築獎德國建築師哥特夫萊德‧波姆（Gottfried Böhm）設計台南菁寮聖十字架天主堂，以及丹下健三設計天主教聖心女中等。

符昌鋒表示，透過這些建築作品，可追溯台灣現代性的演變，如同黑潮的湧動，在流經的區域中吸納養分同時滋養生命，台灣建築的現代性，也建立在反應環境與吸納各種時代變動中。郭肇立則表示，自己蒐集了8萬多張幻燈片與無數的數位檔，但仍然希望「建築用電影來拍，不是靜態攝影的問題，它是立體的、有生命的」，因此有了與符昌鋒攜手詮釋建築。

除每週二晚間10時於公視播出之外，TaiwanPlus也將每週播出一集英文字幕國際版。

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