預算濫砍衝擊 總統府光環境被迫午夜熄燈 文化界扼腕

總統府光環境被迫午夜熄燈，文化界扼腕。（翻攝自張基義臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕總統府為因應114年度預算遭不當刪凍後，能確保維持基本行政效能，3日宣布3項「節能新措施」，即日起實行。其中，獲2020年「台灣光環境獎」的總統府夜間景觀照明，將從日落後開啟最低光源模式，並於晚上12時後完全關閉。

對此，文化界再現哀嘆聲，曾獲德國紅點設計大獎的「光雕女神」陳怡潔就表示很憂心，因為這意味著恐怕不只總統府，而是全國的歷史建築夜間照明都可能受到影響。藝術家吳漢中嘆，「沒有光的暗黑時代，很像已經悄悄來臨。」

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台灣設計研究院院長張基義也發文表達遺憾，認為總統府因預算限制熄燈，影響「台灣光環境獎」作品的展示，讓人看見文化活動在財政壓力下的脆弱性，「希望未來能找到平衡點，繼續支持這些文化創意展示，為台灣的藝術與環境保護貢獻力量。」

歷史古蹟的夜間照明如何展現城市魅力，人們在國內外旅遊經驗中都能共感，照明設計用極具溫度的語言述說著城市地標的特殊性，而結合永續概念，歷史地標的夜間照明也是國際間近年日趨被關注的城市美學象徵。

陳怡潔認為，「此刻能夠重新點亮我們城市歷史地標的可能，要靠我們對國家預算的更多關注，因為每一個預算的刪除，不單純只是數字，而是我們的生活場景所需的每一道光。」

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