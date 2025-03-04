葉霸悍台妹曾在中國教訓騙子 藝術家同事：她的嚴格是有感情的

潘小雪臉書對葉霸的人格特質描繪生動，讓人看到悍台妹對學生最溫暖的一面。（翻攝自潘小雪臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕花蓮80歲退休師葉春蓮因當面嗆傅崐萁「通匪」，遭數名工作人員架離現場，後來大家發現原來她是花崗國中非常有名的生物老師，因其教學嚴格，學生們私下給她取了「葉霸」的綽號。而對於傅崐萁指控葉霸是綠營側翼，曾經與葉霸共事的知名藝術家潘小雪，今天在臉書貼文寫道：「她不是民進黨的，而是『悍台妹』。」

潘小雪說，以前在學校教書時，她與葉霸風格大不同，卻成為非常知心的朋友。甚至兩人還在1989年天安門事件後的7月，一起去中國自助旅行1個月，「當然是非常狼狽，我們被騙錢、深更半夜房門被打開搜索等等一言難盡。」

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因為在北京街上換錢被騙過，葉霸很生氣，決定要好好教訓騙子，有次發現被騙時，馬上把美金搶回來，一手美金一手人民幣大罵騙子，還喊著要叫公安；潘小雪發現當時四下無人，擔心公安來了她們也會遭殃，「換錢換到快崩潰，所以我立即把美金從葉霸手裡搶過來丟給那兩個人，拉著她衝出巷子快跑出去，事後她還嘀咕我膽小鬼。哈哈! 這樣的葉霸哪裡找？」

但潘小雪也說，雖然葉霸很嚴格，但「她的嚴格是有感情的」。潘小雪舉例，有一次家庭訪問，葉霸看了客廳一眼，就罵家長為何沒有為孩子準備書桌、讓小孩整天看電視？「罵完了她自己就動手起來，把電視移開，調整餐桌，幾乎把客廳的擺設都改變了，喬出一張桌子椅子，就說這就是書桌，不可以變回去，下星期我會回來看，家長一臉不好意思又很感激的樣子。」

潘小雪認為，葉霸不是那種教條式的威權，而是全方位照顧，她的嚴格是有感情的。潘小雪說，葉霸退休後過著非常簡樸低限的生活，還常回學校，有時候在花園除草，有時也會代課，「那年0206大地震，她的大樓被震歪了，電視報導的第一個鏡頭就是她爬出傾斜大樓的樣子，記者問她，老師你還要去哪了？她說去學校! 今天她又上媒體了，還是以前那個樣子，內心純粹，永不妥協。」

潘小雪臉書全文詳連結（https://www.facebook.com/blackbean.blackbean）。

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