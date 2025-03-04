在地文化推向全球舞台 基隆伴手禮「雨都上河圖」獲國際設計獎

基隆三奇壹號咖啡店「雨都上河圖——瀘掛咖啡禮盒」獲得國際「iF設計獎」，市府產發處長林鼎超（右一）向創辦人江鎮源（Mars）（中）祝賀。（基隆市政府提供）

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市嚴選伴手禮三奇壹號咖啡店推出的「雨都上河圖——濾掛咖啡禮盒」，老闆江鎮源以〈清明上河圖〉 的靈感，融入基隆日常風貌與城市文化，獲得國際設計界最高榮譽之一「iF設計獎」，將基隆在地文化推向國際舞台。

基隆伴手禮三奇壹號咖啡店設計的「雨都上河圖——濾掛咖啡禮盒」，獲國際「iF設計獎」，將基隆在地文化推向國際。（基隆市政府提供）

基隆市政府產業發展處處長林鼎超，今（3）日前往三奇壹號咖啡店，向創辦人江鎮源（Mars）表達祝賀，肯定其創意與努力。

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三奇壹號咖啡店創辦人江鎮源表示，「雨都上河圖——濾掛咖啡禮盒」，靈感來自〈清明上河圖〉的畫作，透過重新描繪並融入基隆日常風貌與城市文化，打造出獨一無二的設計作品。讓收到禮盒的民眾感受到基隆的獨特魅力與歷史文化，提升國際能見度。

值得一提的是，禮盒內更特別附上一把精緻放大鏡，禮盒內還有小冊子，讓品味咖啡的同時，也能細細欣賞畫作中的基隆城市景觀細節，包括有崁仔頂魚市、廟口商圈、潮境公園飛天掃帚、彩紅屋、中山陸橋、主普壇、觀世音大士和砲台等。

三奇壹號咖啡店創辦人江鎮源（Mars）（右一）說伴手禮有著傳承及傳遞的概念。（記者盧賢秀攝）

林鼎超表示，市府去年首度舉辦「K STAR基隆之星」徵選活動，以創新與多元的方式推廣基隆優質伴手禮，期望讓在地品牌走向國際市場。「雨都上河圖——濾掛咖啡禮盒」透過江鎮源專業設計背景，將基隆山海特色融入圖像中，再搭配精緻包裝設計，使商品兼具文化價值與市場競爭力。

基隆市政府今年將持續徵選優質業者與產品，並透過階段性輔導，提升品牌曝光度，強化基隆城市行銷。詳情請鎖定「潮嚮．山海基隆」FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/ilovekeelung）。

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