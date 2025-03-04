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網痛批：超沒水準！高美館戶外作品遭塗鴉破壞

2025/03/04 13:26

高雄美術館戶外作品、德國藝術家渥夫・施珮滿（Ulf Strippelmann）所創作《對話！？對立！？》近期竟遭不明人士塗鴉破壞，上頭有奇特塗鴉外。（翻攝自高美館臉書）高雄美術館戶外作品、德國藝術家渥夫・施珮滿（Ulf Strippelmann）所創作《對話！？對立！？》近期竟遭不明人士塗鴉破壞，上頭有奇特塗鴉外。（翻攝自高美館臉書）

〔記者董柏廷／台北報導〕高雄美術館戶外作品、德國藝術家渥夫・施珮滿（Ulf Strippelmann）創作的大型裝置作品《對話！？對立！？》近日遭不明人士塗鴉破壞，除了奇特塗鴉外，還疑似簽名「陳聖Ｘ」，館方獲悉後，立即請修復師處理。網友則怒批「沒水準」、「超丟臉」。

高雄美術館戶外作品、德國藝術家渥夫・施珮滿（Ulf Strippelmann）所創作《對話！？對立！？》近期竟遭不明人士塗鴉破壞。（翻攝自高美館臉書）高雄美術館戶外作品、德國藝術家渥夫・施珮滿（Ulf Strippelmann）所創作《對話！？對立！？》近期竟遭不明人士塗鴉破壞。（翻攝自高美館臉書）

高美館指出，《對話！？對立！？》作品，矗立在園區內戶外展出，由德國藝術家渥夫・施珮滿（Ulf Strippelmann）所創作，藉由花崗岩及鋼鐵的結合與對比，以抽象形式，呈現科技發展快速導致與自然疏離的問題，自立於美術館園區超過30年，承載著高雄人與訪客的文化記憶。

高雄美術館戶外作品、德國藝術家渥夫・施珮滿（Ulf Strippelmann）所創作《對話！？對立！？》近期竟遭不明人士塗鴉破壞，疑似簽名「陳聖Ｘ」。（翻攝自高美館臉書）高雄美術館戶外作品、德國藝術家渥夫・施珮滿（Ulf Strippelmann）所創作《對話！？對立！？》近期竟遭不明人士塗鴉破壞，疑似簽名「陳聖Ｘ」。（翻攝自高美館臉書）

高美館表示，修復師觀察破損痕跡後，先用刷子掃去表面粉塵，再用棉花棒少量多次沾取純水細細清理，避免留下水漬。正修科大修護中心李孟懇指出，此次修復只能進行基本清理，無法完全去除塗鴉痕跡，可見修復過程的困難。修復工作複雜且困難，不僅會影響作品原貌，也提升維護難度。

高雄美術館戶外作品《對話！？對立！？》遭不明人士塗鴉破壞，園方獲悉後立即請修復師處理。（翻攝自高美館臉書）高雄美術館戶外作品《對話！？對立！？》遭不明人士塗鴉破壞，園方獲悉後立即請修復師處理。（翻攝自高美館臉書）

美術館呼籲，民眾來高美館看展、散步時，請溫柔愛護每件作品，在觀賞作品時，輕輕觸摸、細細欣賞，避免破壞。如果發現有人破壞藝術品，請即時向館方回報，共同維護這片美麗園區。一起守護藝術之美，讓藝術的美好，延續到下個世代。

網友於高美館臉書留言痛批，「超沒水準」、「拜託請向破壞者求償」、「面積挺大的耶~始作俑者不管年齡，真的很沒水準，到底是什麼教育會這樣啊」、「庶民的後花園豈容沒公德心的破壞者！！抓到嚴懲！」

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