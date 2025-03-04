有閒來坐 歡迎搭公車來逛南藝大校園

現在搭乘大台南公車可直接開進國立台南藝術大學校園。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕有閒來坐，現在搭乘大台南公車可直接開進國立台南藝術大學校園，不管是遊賞古橋風情，還是參觀漢寶德紀念館、藝術展都很便利。

搭乘大台南公車可直接開進國立台南藝術大學校園參觀。（記者楊金城攝）

南藝大校長邱上嘉今（4）日表示，為讓全校師生及官田大崎居民能有更便利的大眾運輸交通，在學校力爭和協調努力下，大台南公車從3月1日起，有黃1線、橘4線及橘10線直接開進南藝大校園，新增漢寶德紀念館站，感謝市府團隊協助實現。

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南藝大校園建築現代，遊客搭車進校園，不僅可走訪新開放的創校校長漢寶德紀念館，還可參訪800年前的3座古橋。3座石橋在20多年前從中國江南運來校園組裝。

南藝大校內有800年前的3座古橋。（記者楊金城攝）

漢寶德紀念館除了展示漢寶德文物，也是一個藝術平台，提供藝術家一個展演的空間，承先啟後延續漢寶德的精神。3月1日起延長開館時間；週二至週日的上午9時至下午5時開放，週一及國定假日休館。

校方指出，漢寶德紀念館現展出南藝大第一屆新銳徵件展得主林宏恩的個人展《形X構》，漢寶德紀念館免費開放參觀，歡迎民眾搭乘大台南公車來南藝大坐坐，來趟知性之旅。

南藝大漢寶德紀念館現展出南藝大第一屆新銳徵件展得主林宏恩的個人展《形X構》。（記者楊金城攝）

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