高雄美術館戶外作品遭塗鴉破壞 鼓山分局完成報案啟動調查

高雄美術館戶外作品、德國藝術家渥夫・施珮滿（Ulf Strippelmann）所創作《對話！？對立！？》遭人塗鴉破壞，鼓山分局完成報案啟動調查。（取自高美館FB）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄美術館戶外作品，德國藝術家渥夫・施珮滿（Ulf Strippelmann）所創作《對話！？對立！？》遭人塗鴉破壞，還疑噴寫了「陳聖Ｘ」文字，鼓山分局今（4）日受理報案，強調已涉及刑法「毀損罪」，最高可處2年以下有期徒刑、拘役，或新台幣1萬5千元以下罰金，警方調閱監視器追查涉案犯嫌。

高美館指出，這件《對話！？對立！？》作品，擺設於園區戶外展出，由德國藝術家渥夫・施珮滿（Ulf Strippelmann）所創作，透過鋼鐵材料和花崗岩結合，藉由反差、對比，展現抽象之美，同時凸顯因科技發展快速，導致與自然疏離現況。

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館方請來修復師進行基本清理，但無法完全去除塗鴉痕跡。（取自高美館FB）

據了解，藝術品於美術館園區超過30年，有著高雄人的文化記憶，日前被發現遭不明人士塗鴉污損，館方請來修復師處理，觀察破損痕跡後，先用刷子掃去表面粉塵，但只進行基本清理，無法完全去除塗鴉痕跡，欲完全修復相當困難。

館方原未向警方報案，當獲悉遭破壞，鼓山分局主動與美術館方聯繫，完成報案程序，警方啟動調查，朝毀損罪偵辦，最高可處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣1萬5千以下罰金，後續警方將擴大調閱監視器追查行為人。

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