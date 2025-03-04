華航攜手9家旅行社推出「華麗歐洲」 打造全新歐遊體驗

華航聯合9家旅行社共同推出全新團體旅遊品牌「華麗歐洲」，圖為德國羅騰堡。（華航提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕對台灣遊客來說，遊歐洲並稀奇，重點是要遊出不一樣視野的歐洲行程，標榜讓「嚮往的地方，變成走過的路」，中華航空聯合9家旅行社共同推出全新團體旅遊品牌「華麗歐洲」，搭乘全新A350，直飛倫敦、阿姆斯特丹、法蘭克福、維也納、羅馬和布拉格，輕鬆搭配不同航點進出，強調打造最舒適的浪漫歐洲行程，帶給遊客全新的旅遊期待。

「華麗歐洲」是2025年華航與9家旅行社攜手打造歐洲旅遊的新標竿，圖為挪威峽灣壯麗自然景觀。（華航提供）

利用華航直飛布拉格等6大歐洲航點，可輕鬆深入遊歐洲。（華航提供）

挾著完整的歐洲航網、密集的航班，再加上雄獅、可樂、鳳凰、凱旋、永信、山富、東南、利百加、旅天下等9家旅行社共同合作銷售，華航全新團體旅遊品牌「華麗歐洲」，首先推出4大主題團體行程，包括北歐、德奧捷、西班牙及葡葡牙、南義西西里島等特色行程，從北歐壯麗自然景觀到德奧捷童話世界，一路帶領旅客深入探索歐洲的迷人風情。

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義大利12日行程包含漫遊南義巴勒摩，這裡被譽為最美的回教城市。（華航提供）

葡萄牙里斯本懷舊電車洋溢浪漫風情。（華航提供）

其中，從北歐之旅感受冰島壯麗的火山地貌與藍湖溫泉的療癒魅力，還可徜徉在挪威峽灣祕境，欣賞純淨的自然風光，漫步於瑞典、挪威及丹麥迷人的城鎮；德奧捷行程則引領旅客走進童話世界，遊船欣賞國王湖的湖光山色，在羅騰堡的中世紀街道散步，沉醉於奧地利的鹽湖區及布拉格古老街道與城堡，盡賞東歐的歷史魅力；而被稱為一生必遊國家的義大利，古樸的西西里島是此行的重點，神殿谷、埃特納火山、蘑菇村等獨特景觀，探索義大利不同的人文地理風貌，在許願池旁品嘗義式冰淇淋，也是這趟羅馬假期值得回憶的部分；西班牙及葡萄牙是令人充滿熱情的國度，行程中的西班牙燉飯、佛朗明哥晚餐秀、葡式蛋塔，將徹底滿足味蕾，還有波爾圖美麗古城、里斯本懷舊電車、西班牙鬥牛場、聖家堂滿載的異國風情，南歐的陽光美景讓旅遊回憶充滿溫暖與熱情。

華航直飛歐洲6大航點，帶給旅客舒適遊歐洲的飛航體驗。（華航提供）

除了旅程充滿特色，此次搭乘的全新A350也是不可錯過的飛航體驗，華航表示，A350機隊備有先進、舒適的客艙設施，獲得日本《Good Design Award, GDA》5項大獎肯定以及美國《Global Traveler》「最佳商務艙座椅設計」殊榮。A350客機以「最科技、最節能、最環保、最寬敞、最安靜」的綠能客機著稱，可提供旅客安靜舒適的長途飛行體驗。此外，機上餐飲也是此行重點，華航表示，2025年新一季菜單，長程航線全艙等延續與米其林三星頤宮合作以及五桐號獨家聯名飲品與甜點，同時攜手金色三麥與新潮品牌BLAH BLAH Bar推出華航特製的專屬酒精調飲，包含濃郁果香的「花粉假期」，以及帶有成熟茶香的「紫雲漫旅」，希望為每位乘客帶來視覺與味覺的雙重饗宴。更多「華麗歐洲」相關內容詳詢華麗歐洲官網。

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