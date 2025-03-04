春日台北文華東方主題下午茶饗宴 品味「海嶼花園」食藝之美

台北文華東方酒店「青隅」即日起至4月30日，推出「海嶼花園」主題下午茶饗宴。（台北文華東方酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕春日的下午茶時光，台北文華東方酒店「青隅」推出「海嶼花園」主題下午茶饗宴，10道演繹島嶼祕境與陽光花香為靈感的味蕾盛宴，讓遊客在品嘗時，透過這些食藝之美詮釋，即使不出國，彷彿也能感受到身處度假海島般，漫步棕櫚沙灘、海風輕拂與椰香交織的悠然愜意，期間限定即日起至4月30日。

甜點以海嶼意境為靈感，熱帶果香勾勒海島沙灘的馥郁盎然。（台北文華東方酒店提供）

台北文華東方酒店一向以引領跨界聯名下午茶風潮聞名，此次「海嶼花園」主題下午茶饗宴，由台北文華東方酒店行政主廚馮俊傑與行政西點主廚趙崇曦發揮巧思，攜手英國香氛品牌Jo Malone London，以乍暖還寒之際嶄新推出的「海嶼花園」系列香氛為主題創作，詮釋光影婆娑中綻放的流轉詩意，將燦爛的明媚陽光、閃耀的金色沙灘所營造滿溢異國情懷的渡假氛圍，化於味蕾賦予一抹溫柔清新的感官旅程。多款蘊含唯美景致、外型小巧精美的美點，由內而外皆繽紛可口、有如藝術品般讓人不捨得動口。

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以帝王蟹、魚子醬及伊比利火腿等元素創作的鹹點。（台北文華東方酒店提供）

其中，繽紛甜點由行政西點主廚趙崇曦汲取海嶼意境為靈感，以熱帶果香勾勒海島沙灘的馥郁盎然，每一道甜品皆融萃以精巧構思與藝術美感，細膩雕琢出光影和煦的午後盛宴。例如呼應「海嶼花園系列-棕櫚秘境」香氛元素的檸檬葉芒果椰子蛋糕、汲取「海嶼花園系列-雞蛋花香水」花漾靈感的茉莉萊姆木瓜醬泡芙，還有將Jo Malone London「鼠尾草與海鹽香水」糅香藝術的清透愉悅，美好呈現出海鹽檸檬奶油香茅鳳梨蛋糕。至於鹹點，則是延續低調奢華的符碼，行政主廚馮俊傑添以豐潤果香及草本悠然質韻，搭配以帝王蟹、魚子醬及伊比利火腿等鮮美元素，巧妙創作多款外型吸睛、鹹香迷人小點。

台北文華東方酒店首度攜手經典英國香氛品牌「Jo Malone London」，呈獻午茶結合創作。（台北文華東方酒店提供）

「海嶼花園」主題下午茶饗宴包含精選甜點及鹹點、綜合英式司康餅與自製果醬，特選茶品或咖啡，另附贈品，包含：海嶼花園系列1.5ML針管香水、Jo Malone London經典1.5ML針管香水、精選潔膚露30ML及品牌回櫃卡（含回櫃護手服務1次），款式數量有限，贈完為止。更多相關內容詳詢台北文華東方酒店官網。

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