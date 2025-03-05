科技大廠贊助368永續啟航 紙風車台灣幻想曲週末北投演出

「身體練習曲」結合肢體動作與世界名畫，展現力與美。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程「永續啟航」，本週將分別於3月8日在台北市北投區、3月9日前往桃園市八德區演出。

這個文化行動串起台灣各地人民對故鄉的情感，也提供企業回饋在地的契機。紙風車表示，此次北投國小的演出，主要就由落腳北投區數十年的和碩聯合科技及各界熱心人士贊助；其中，和碩聯合科技長期關注台灣藝文生態，曾在2023年紙風車因疫情被迫取消近50場演出、逆勢擴大招募藝文人才時，傾注資源，共同協助全方位培育劇場人才。

請繼續往下閱讀...

紙風車368「永續啟航」，本週將於北投及八德演出《台灣幻想曲》。（紙風車提供）

這次則是和碩聯合科技首次贊助「368永續啟航」演出費。紙風車指出，和碩聯合科技落腳北投多年，許多員工為在地人才，或是落戶在北投區，公司全體與北投有深刻的情感連結，在聽聞「368」第3輪啟動時，立即加入推動執行委員會，首先便指定贊助台北市北投區，要讓在地的家長與孩子都能重溫廟會互助、共享的美好時刻。

此次紙風車將演出的《台灣幻想曲》，由5段表演組成，其中，「唐吉軻德」鼓勵孩子勇敢追夢、面對挑戰；「身體練習曲」結合肢體動作與世界名畫，展現力與美；「剩食的逆襲」透過歡樂有趣的互動，推廣愛惜食物、不浪費等永續觀念；「後山天使」講述台東基督教醫院創院院長「譚爸」的故事；「慶典的喜悅」是魔法般的黑光秀，並蘊含專屬北投鄉親的祝福。

詳情可詢紙風車劇團FB粉專或368官網 （https://paperwindmill.com.tw/paper368）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法