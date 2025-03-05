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絲釋民跨界與書畫共舞 馬德里台灣藝術週登場

2025/03/05 00:24

舞蹈家絲釋民將於Hybrid Art藝博會跨界演出。（絲釋民、駐西班牙代表處文化組提供）舞蹈家絲釋民將於Hybrid Art藝博會跨界演出。（絲釋民、駐西班牙代表處文化組提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部支持下，駐西班牙代表處文化組今年持續舉辦「2025馬德里台灣藝術週」，首先登場的是3月5至9日的Art Madrid當代藝術博覽會，將展出鄧卜君、王淑鈴及周慶輝3位藝術家的作品，另邀請台灣書法詩人何景窗，於6至9日參展Hybrid Art Fair當代藝術博覽會，結合原住民舞蹈家絲釋民演出，讓西班牙民眾感受台灣藝術多元的獨特魅力。

周慶輝作品《A_Promised_Land：The_Planet_of_Angels_No.27》。（采泥藝術、駐西班牙代表處文化組提供）周慶輝作品《A_Promised_Land：The_Planet_of_Angels_No.27》。（采泥藝術、駐西班牙代表處文化組提供）

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄表示，此次參選藝術家特意挑選接近西班牙超現實主義風格的作品，參展作品從平面繪畫至攝影不同類型均突破傳統，且富有深刻的人文關懷精神，以及對台灣的深切情感，向世界展現台灣多元且自由的創作能量。

除2大藝博會展出台灣視覺藝術作品之外，駐西組另與Hybrid Art藝博會合作邀請何景窗及原住民舞蹈家絲釋民Taboeh a‘Oebay Tataysi’跨界共創演出《東墨西墨》，展現書法、詩與舞蹈的即興交織。絲釋民為台灣當代舞蹈家，同時擁有賽夏族及阿美族2個族群血脈，2種精神同時在生命裡穿梭，今年2月甫獲比利時舞蹈比賽當代獨舞及即興獨舞冠軍。

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