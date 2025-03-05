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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

棕熊、藍鯨、綠色外星人統統有 這裡的親子主題房超有趣

2025/03/05 13:40

「福容徠旅中壢」IKEA「森旅」客房，闡述的是「野生動物萬歲」。（福容徠旅中壢提供）「福容徠旅中壢」IKEA「森旅」客房，闡述的是「野生動物萬歲」。（福容徠旅中壢提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕帶著孩子出遊，總希望讓孩子玩得開心，連住宿也要考慮孩子的需求，親子主題房成為選項之一，「福容徠旅中壢」攜手全球知名居家品牌IKEA的企業業務，打造15間親子主題房，以及一間孩童專屬的遊戲室，今年2月底正式亮相，即日起開放訂房，IKEA親子主題房同享福容家會員折扣，最低88折，優惠價格至6月30日。

「福容徠旅中壢」打造兒童遊戲室，讓親子同樂共度美好時光。（福容徠旅中壢提供）「福容徠旅中壢」打造兒童遊戲室，讓親子同樂共度美好時光。（福容徠旅中壢提供）

福容徠旅中壢前身是福容大飯店起家厝福容大飯店中壢店，去年耗資上億重新裝潢，轉型成為徠旅品牌體系下第5家分店，標榜中壢車站商圈唯一商務和親子雙主題兼具的旅店。環保、永續，是福容與IKEA共同的核心價值之一，落實在親子主題房的應用上，福容徠旅中壢的IKEA親子主題房位在飯店4樓，一整層空間，3大主題分別是「星旅」、「森旅」和「海旅」，全都採用IKEA的主題商品，打造成獨特的親子休憩空間。福容徠旅中壢表示，IKEA強調「兒童安全」，每年實驗室進行超過100萬次產品測試，經過風險評估和程序，以確保其銷售商品皆符合各國規範。

「福容徠旅中壢」IKEA「星旅」客房，以充滿奇幻色彩的太空為主題。（福容徠旅中壢提供）「福容徠旅中壢」IKEA「星旅」客房，以充滿奇幻色彩的太空為主題。（福容徠旅中壢提供）

以充滿奇幻色彩的太空為主題的「AFTONSPARV」，是IKEA最新登場的系列，特別收集3到7歲孩童們的想像，所開發出來的產品，像是綠色外星人、能穿脫的白色外太空服，便是孩子們的主意。「星旅」房便融合這些元素，巧妙地為親子遊客提供各式各樣玩耍的機會。除了可將小小綠色外星人玩偶塞進布製的太空船裡，房內還有一個用再生材料製成的紙板火箭帳篷、太陽星系造型短毛地毯等，將這個空間打造成一場充滿想像力的宇宙冒險。

「福容徠旅中壢」IKEA「海旅」客房，有海龜、藍鯨、虎鯨等相伴。（福容徠旅中壢提供）「福容徠旅中壢」IKEA「海旅」客房，有海龜、藍鯨、虎鯨等相伴。（福容徠旅中壢提供）

「森旅」房採用的是DJUNGELSKOG系列的產品，闡述的是「野生動物萬歲」。100公分高在日本爆紅的棕熊填充玩具，坐在木頭造型的布偶鞦韆，一旁還有固定在牆上的巨大樹葉，房間裡的各式動物類玩偶，立刻感受到一種既童趣又療癒的森林氛圍。「海旅」房則是運用IKEA最經典的BLÅVINGAD系列，強調兒童玩具的永續性、教育性，激發孩童對環境保護的關注，將海龜、藍鯨、虎鯨等，固定在天花板上，床上擺放著企鵝和鯊魚，彷彿進入海底世界。這種房型最大的特色，是捨棄了一般沙發，改由一張多功能延伸床，讓入住的孩童享有專屬床位的獨特感。牆上可愛的海龜燈，也傳達瀕危物種的意念，燈光柔和，適合當小朋友的夜燈。

「福容徠旅中壢」的兒童遊戲室由一間大套房改裝，大黃蜂和巨大葉片錯落在空中，充滿童趣。（福容徠旅中壢提供）「福容徠旅中壢」的兒童遊戲室由一間大套房改裝，大黃蜂和巨大葉片錯落在空中，充滿童趣。（福容徠旅中壢提供）

兒童遊戲室安排在樓層的最盡頭，由一間大套房改裝。除了大黃蜂和巨大葉片錯落在空中，地上有著花瓣的坐墊和眾多小玩具，象徵歡迎遊客來到神奇的瑞典森林。「福容徠旅」為「福容大飯店」2023年創建的輕旅品牌，第1家店開在高雄前金，就與全球知名的IKEA（宜家家居）企業業務攜手。一整層17間，以經典鯊魚和北歐風格為主要設計核心的主題套房，一推出便引起廣大迴響。這次雙方再度攜手合作，創造出具有教育意義的親子主題房。「福容徠旅」強調實踐永續旅行理念，飯店住宿減塑，建議遊客入住需自行攜帶重複使用的牙刷、刮鬍刀、梳子等物品，減少使用一次性備品。更多相關訊息詳詢福容徠旅中壢官網/

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