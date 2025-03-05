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藝文 > 藝起享享 > 看表演

FOCASA幾米馬戲線上募資僅達18％ 台南暖心大號召

2025/03/05 19:45

FOCASA幾米馬戲樂園將在台南登演，台南市長黃偉哲（中）今日偕同馬戲團與小朋友熱鬧宣傳。（記者洪瑞琴攝）FOCASA幾米馬戲樂園將在台南登演，台南市長黃偉哲（中）今日偕同馬戲團與小朋友熱鬧宣傳。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕FOCASA幾米馬戲樂園將於3月28日在水交社文化園區大草原盛大開幕，今年首度與知名繪本作家幾米及雲門舞集創辦人林懷民合作，帶來全台首座結合馬戲藝術與繪本精采內容的沉浸式馬戲樂園。

FOCASA幾米馬戲樂園在成立15周年的時刻，不僅將搭建最大馬戲帳篷，帶給入園遊客視覺上的奇幻體驗，帳篷內也將上演FOCASA馬戲定目劇《幾米男孩的100次勇敢》，以幾米的繪本創作，並邀林懷民老師擔任導演。

台南市長黃偉哲俏皮戴上「紅鼻子」道具為馬戲團宣傳。（記者洪瑞琴攝）台南市長黃偉哲俏皮戴上「紅鼻子」道具為馬戲團宣傳。（記者洪瑞琴攝）

此外，表演結合公益，把這些喜悅分享給更多需要資助的孩童們，民眾可透過「第1次看台灣馬戲：待用券校園推廣集資計畫」認購待用劵（https://reurl.cc/yDpq6M）。線上募資自2月13日至3月20日，目標10萬元，但是已過了21天，只剩下15天，目前僅有8人認購、只達18％。

京城銀行愛心響應，台南市長黃偉哲（右）表達感謝。（記者洪瑞琴攝）京城銀行愛心響應，台南市長黃偉哲（右）表達感謝。（記者洪瑞琴攝）

今（5）日台南市長黃偉哲與FOCASA馬戲團長林智偉同台暖身宣傳。黃偉哲還童心未泯戴上「紅鼻子」道具，為愛心、為台灣本土馬戲團宣傳。京城銀行響應暖心贈票，邀請在「0121震災」中受影響的國中小學童免費入園。

馬戲團結合公益行動，「第1次看台灣馬戲：待用券校園推廣集資計畫」認購待用劵線上募資，目前僅達成18％，尚待各界響應。（擷自嘖嘖線上募資網頁）馬戲團結合公益行動，「第1次看台灣馬戲：待用券校園推廣集資計畫」認購待用劵線上募資，目前僅達成18％，尚待各界響應。（擷自嘖嘖線上募資網頁）

黃偉哲表示，FOCASA多年來在全台巡演獲好評，今年更特別斥資打造全新超高馬戲帳篷，可容納超過1200名觀眾，邀請知名繪本作家幾米及雲門舞集創辦人林懷民共同合作，帶來獨一無二的藝術饗宴。

FOCASA幾米馬戲樂園將帶來精采夢幻表演。 （記者洪瑞琴攝）FOCASA幾米馬戲樂園將帶來精采夢幻表演。 （記者洪瑞琴攝）

林智偉表示，這次邀請來自韓國的知名馬戲團Circus D Lab於樂園內的「碰碰舞台」演出，讓民眾能沉浸式體驗國際級馬戲藝術，亦提升台南國際能見度。

園區內規劃8主題專區，包括幾米繪本內的經典角色快閃、提供孩子走繩、高空、雜耍等馬戲挑戰，結合藝術設計的塗鴉空間、馬戲創藝市集。

FOCASA幾米馬戲樂園3月28日至4月27日期間，每週五、六、日皆有大型定目劇演出，4月3日至6日兒童節連假期間，推出連假限定入園票以及「台南市民專屬優惠」，入園票原價350元，台南市民僅需250元，另有4人套票1,000元，90公分以下孩童免費。

FOCASA幾米馬戲帶來親子樂園，圖為2022年在水交社文化園區熱鬧場景。（資料照，記者洪瑞琴攝）FOCASA幾米馬戲帶來親子樂園，圖為2022年在水交社文化園區熱鬧場景。（資料照，記者洪瑞琴攝）

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