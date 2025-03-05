自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

初春以茶香舒活身心 TWG Tea捎來日式綠茶粉櫻春意

2025/03/05 20:27

TWG Tea初春限定「永恆之櫻茗茶」，以精湛茶藝探索日式綠茶、調配櫻桃並綴以甜美花香。（TWG Tea提供）TWG Tea初春限定「永恆之櫻茗茶」，以精湛茶藝探索日式綠茶、調配櫻桃並綴以甜美花香。（TWG Tea提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕近日天氣雖仍帶寒意，但春雷初響、萬物萌發，春天的氣息日濃，讓人不禁想品飲一杯好茶，在茶香中舒活身心。世界奢華茶葉品牌TWG Tea今年推出盛品系列「永恆之櫻茗茶」，以春櫻動人意象，帶出日式頂級綠茶調和雷尼爾櫻桃香調、綴以粉嫩花瓣的初春限定之作，3月起全台限量上市。

TWG Tea盛品系列「永恆之櫻茗茶」，整體流瀉日式優雅風情。（TWG Tea提供）TWG Tea盛品系列「永恆之櫻茗茶」，整體流瀉日式優雅風情。（TWG Tea提供）

擅長以季節茶香紀錄時令的TWG Tea，2025年的春天茶藝主推「永恆之櫻茗茶（Always Sakura Tea）」，標榜茶葉擷取頂級日式綠茶精髓，並以現代手法揉藏進每杯茶湯之中，清新茶韻縈繞於鼻息間，奏響花香與茶香交織的初春序曲。除了啜飲茶湯讓人舒暢，搭配2025「永恆之櫻茗茶」的限定版茶罐設計也讓人眼睛一亮。茶罐外觀以象徵大自然蓬勃生機的翠綠色為主色調鋪展，搭配淺粉春櫻枝枒與鶯飛燕舞的圖騰，映現春日繁盛景致，再飾以和煦燙金，將繽紛春色與日系高雅完美封存。

初春以茶香舒活身心 TWG Tea捎來日式綠茶粉櫻春意TWG Tea季節限定「永恆之櫻茶香馬卡龍」，內餡注入戀人早餐茶。（TWG Tea提供）

此外，TWG Tea更將明媚春意注入「永恆之櫻茶香馬卡龍」，純手工打造如盛開櫻花般的深粉色餅殼、包裹著花香的濃郁茶香內餡，淺嘗一口宛如徜徉於櫻花盛開的浪漫大道，是單純啜飲茶湯之外的繽紛搭配，味覺及視覺一起邂逅初春的每份悸動時刻。更多相關訊息，詳詢TWG Tea全台沙龍及精品門市

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應