初春以茶香舒活身心 TWG Tea捎來日式綠茶粉櫻春意

TWG Tea初春限定「永恆之櫻茗茶」，以精湛茶藝探索日式綠茶、調配櫻桃並綴以甜美花香。（TWG Tea提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕近日天氣雖仍帶寒意，但春雷初響、萬物萌發，春天的氣息日濃，讓人不禁想品飲一杯好茶，在茶香中舒活身心。世界奢華茶葉品牌TWG Tea今年推出盛品系列「永恆之櫻茗茶」，以春櫻動人意象，帶出日式頂級綠茶調和雷尼爾櫻桃香調、綴以粉嫩花瓣的初春限定之作，3月起全台限量上市。

TWG Tea盛品系列「永恆之櫻茗茶」，整體流瀉日式優雅風情。（TWG Tea提供）

擅長以季節茶香紀錄時令的TWG Tea，2025年的春天茶藝主推「永恆之櫻茗茶（Always Sakura Tea）」，標榜茶葉擷取頂級日式綠茶精髓，並以現代手法揉藏進每杯茶湯之中，清新茶韻縈繞於鼻息間，奏響花香與茶香交織的初春序曲。除了啜飲茶湯讓人舒暢，搭配2025「永恆之櫻茗茶」的限定版茶罐設計也讓人眼睛一亮。茶罐外觀以象徵大自然蓬勃生機的翠綠色為主色調鋪展，搭配淺粉春櫻枝枒與鶯飛燕舞的圖騰，映現春日繁盛景致，再飾以和煦燙金，將繽紛春色與日系高雅完美封存。

請繼續往下閱讀...

TWG Tea季節限定「永恆之櫻茶香馬卡龍」，內餡注入戀人早餐茶。（TWG Tea提供）



此外，TWG Tea更將明媚春意注入「永恆之櫻茶香馬卡龍」，純手工打造如盛開櫻花般的深粉色餅殼、包裹著花香的濃郁茶香內餡，淺嘗一口宛如徜徉於櫻花盛開的浪漫大道，是單純啜飲茶湯之外的繽紛搭配，味覺及視覺一起邂逅初春的每份悸動時刻。更多相關訊息，詳詢TWG Tea全台沙龍及精品門市。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法