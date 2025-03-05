重建台灣藝術史 台南國家美術館3/25籌備處掛牌

台南市美術館2館升格為「台南國家美術館」，將於3月25日美術節先掛牌成立籌備處運作。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市美術館2館已獲核定為「台南國家美術館」，將於3月25日美術節掛牌成立籌備處，南市美術館則持續在1館營運，並計劃未來在農田水利署嘉南管理處現址擴增館舍，而嘉南管理處遷移地點，原台南休假中心列為評估方案。

農田水利署嘉南管理處未來作為南市美術館擴增館舍地點。（記者洪瑞琴攝）

文化部籌設台南國家美術館，發展方向將聚焦台灣前輩藝術家研究、展覽及教育推廣，重建台灣藝術史；尤其是近現代前輩藝術家作品，有系統展現台灣近現代藝術脈絡。屆時籌備處掛牌運作，將與南市美術館合作展開首檔策展，以近現代前輩藝術家作品為主，目前規劃由文化部藝術發展司統籌。

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台南美術館1館（左）與農田水利署嘉南管理處（右）相鄰近。（記者洪瑞琴攝）農田水利署嘉南管理處未來遷移評估地點，位在中西區慶中街原台南休假中心。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲表示，中央已成立專責小組推動「台南國家美術館」籌設，未來與台南市美術館相得益彰，更奠定台南為台灣美術發展的重要城市，提升國際能見度。

未來南美館將持續南美館1館，預計將友愛街的農田水利署嘉南管理處（市定古蹟原嘉南大圳組合事務所，原嘉南水利會現址）展開全棟整修後，作為南市美術館新館舍空間。

農田水利署嘉南管理處為市定古蹟原嘉南大圳組合事務所，仍保留昔日建築面貌。（記者洪瑞琴攝）市定古蹟原嘉南大圳組合事務所，內部廳堂柱飾。（記者洪瑞琴攝）

南市副市長葉澤山表示，目前中央相關部會尚在協調中，在保障嘉南管理處員工權益前提下，未來嘉南管理處遷移地點，位於中西區慶中街的原嘉南水利會台南休假中心進行改建，為評估方案之一，但未定案之前，南市先協助該棟建築市定古蹟的調查研究作業與修復設計，以利後續使用。

南市文化局表示，期待未來台南國家美術館與台南市美術館攜手同行，深化台南美術的研究典藏與展示教育，彰顯台南美術發展的獨特經驗與價值，壯大地方藝文夥伴能量，共創台南藝文榮景。

此外， 台南市美術館第4屆董監事會於3月任期屆滿，包括董事長、台南市副市長趙卿惠不續任，而原南市美術館館長林秋芳、副館長黃華源已於1月離職，未來新館長人選，外界關注。

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