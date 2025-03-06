春日野餐兼看戲！戲曲中心免費看外台戲 重返昔日常民生活

「2025民間戲曲劇藝提升計畫聯演」將在戲曲中心戶外廣場搭建的牌樓戲台熱鬧演出外台戲。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心推動的「2025民間戲曲劇藝提升計畫」，規劃期末成果展演以展現培訓成果，將於3月7日至3月22日的每周五、六、日於台灣戲曲中心戶外廣場及多功能廳舉辦聯合演出，特別的是，在戲曲中心戶外廣場搭設牌樓戲台，讓觀眾重返昔日常民生活。

「2025民間戲曲劇藝提升計畫聯演」在戶外搭建布袋戲野台。（記者董柏廷攝）

系列成果聯演將獻演許多精采好戲。戶外廣場主舞台有鴻明歌劇團帶來破碎家庭於公堂上團圓的《三進士》故事、新樂園戲劇團演出知府千金面對假丈夫而做出抉擇的《青天斷婿》、翠蘭戲曲工作坊以福路《斬經堂》演譯徘徊於國家仇恨與兒女私情、新和興總團上演家庭愛恨情仇鬧上公堂的《斬千金》、姿蓉歌劇團帶來《盤河戰》訴說天下局勢與兒女情長的發展、景勝戲劇團藉由《狄龍收玉面虎》呈現皇親貴冑間的真假虛實、繡花園戲劇團搬演夫妻家事鬧上御前的《樊梨花告御狀》，巧妙化解以保家衛國。

請繼續往下閱讀...

另外，金鷹閣電視木偶劇團帶來《白蛇傳》以及長義閣掌中劇團《萬花樓－狄青下山》，將於室內多功能廳登場，供民眾上網免費索票入場。

景勝戲劇團將演出《狄龍收玉面虎》。（記者董柏廷攝）

戶外主舞台周邊也將推出「週末春分市集」，有換裝體驗活動及布袋戲操偶體驗；「換我當主角」攤位更備有精美的歌仔戲服，免費提供民眾換裝、拍照；也有「掌中大探奇」布袋戲操偶教學，用變聲麥克風念口白挖掘操偶樂趣，在3月春分來臨之際，前往戲曲中心看好戲、吃好料、玩遊戲、聽故事，體驗不一樣的外台風情。

演出與索票詳詢OPENTIX網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法