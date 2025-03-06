週末假日限定！十三行博物館編織體驗 傳承千年史前工藝

用冰棒棍製成迷你織布機，編織出兼具實用與美學的幾何紋杯墊。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕你是否知道時尚伸展台的編織元素，靈感竟可能來自千年前的史前工藝？新北市立十三行博物館推出十三綠時尚「負重織遠——手作編織」體驗，自3月起每週六、日與國定假日舉行，每日3場、每場20人、每人體驗價120元，體會史前工藝之美。相關資訊可至官網（http://www.sshm.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/13hangmuseum）查詢。

體驗頭頂陶罐平衡行走的趣味挑戰，感受負重在古代生活中的重要性。（記者陳奕劭攝）

十三行博物館表示，十三綠時尚「負重織遠——手作編織」體驗，將重現古代「人體運輸術」，參與者將體驗頭頂陶罐平衡行走的趣味挑戰，化身史前搬運達人，再體驗操作傳統織帶機，探索傳統文化的魅力。

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另外，民眾將在活動中學習「廢材大變身」的環保妙招，將隨手可得的冰棒棍，搖身一變為迷你織布機，編織出兼具實用與美學的幾何紋杯墊，實踐「源頭減量、物盡其用」的綠色哲學，體會「永續時尚」的簡單之美。

十三行博物館推出十三綠時尚「負重織遠——手作編織」體驗活動。（記者陳奕劭攝）

十三行博物館館長羅珮瑄表示，全球永續發展成為當下顯學，活用傳統智慧更顯重要，「負重織遠——手作編織」體驗融合文化傳承、手作創意與環境教育，讓民眾不僅了解史前工藝之美，更深刻體悟SDGs目標中「責任消費」與「永續城市」的當代意義。體驗活動3月至4月每週六、日及國定假日辦理，每日3場、每場20人、每人體驗價120元。

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