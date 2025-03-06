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丹麥藝術家「餓死小豬」展覽 小豬失蹤掀驚天逆轉

2025/03/06 16:24

展覽中，三隻活小豬被關在兩個購物車組成的圍欄中，牠們將被餓死，或被參觀者以撞針槍殺死。丹麥藝術家艾瓦里斯蒂希望藉此引起大眾關注，丹麥每年有數萬隻小豬死於養豬業。（美聯社）展覽中，三隻活小豬被關在兩個購物車組成的圍欄中，牠們將被餓死，或被參觀者以撞針槍殺死。丹麥藝術家艾瓦里斯蒂希望藉此引起大眾關注，丹麥每年有數萬隻小豬死於養豬業。（美聯社）

［編譯陳成良／綜合報導］丹麥一場以捱餓小豬為主題的藝術展覽在哥本哈根掀起熱議，卻因展品意外失蹤增添戲劇性。《華盛頓郵報》5日報導，藝術家艾瓦里斯蒂（Marco Evaristti）原計畫讓三隻小豬餓死，揭露養豬業的殘酷真相，不料團隊成員暗中出手相救，讓這場展覽陷入道德風暴。

這場展覽在哥本哈根肉品包裝區登場，三隻小豬被關在購物車內，註定活活餓死，或被參觀者以撞針槍殺死。艾瓦里斯蒂以此喚醒社會，批判丹麥養豬業的冷酷現實。

他向《華盛頓郵報》表示：「我想犧牲三隻小豬，來拯救每天數萬隻被宰殺的生命。」儘管開幕前已收到死亡威脅與公眾撻伐，展覽仍於上週五如期展開。

丹麥警方檢查小豬失竊的現場。（歐新社）丹麥警方檢查小豬失竊的現場。（歐新社）

然而，計畫迅速生變。隔日清晨，小豬不翼而飛。艾瓦里斯蒂報警求助，卻發現真相出人意料：團隊成員史提芬森（Casper Steffensen）聯繫「反對動物受苦組織」（ OASA），偷偷救走小豬。他坦言，起初支持展覽理念，但在照顧小豬時動了感情。他10歲的女兒淚眼問道：「牠們真的會餓死嗎？」這句話刺痛了他的心。

丹麥是全球豬肉出口大國，每年飼養約2800萬隻豬。奧胡斯大學（Aarhus University）研究顯示，為滿足需求，農民繁育大胎母豬，導致小豬早夭率高達23%，每天約2.5萬隻小豬殞命。艾瓦里斯蒂試圖透過藝術揭示這一現象，但史提芬森的救援行動打亂了他的安排。

史提芬森回憶，展覽首夜後，他輾轉難眠，最終聯繫OASA，將小豬帶走。他對艾瓦里斯蒂謊稱忘了鎖門，假裝小豬失竊。他笑說：「這是個倉促又愚蠢的決定，但我很驕傲。」哥本哈根警方證實，已接獲竊案報案，並處理相關死亡威脅。

兩人否認這是炒作噱頭，並計畫從農場取回死豬屍體，置於玻璃冰箱展出，延續訊息。艾瓦里斯蒂強調：「這計畫不會終結。我要讓丹麥人知道，世界正看著我們的野蠻。」OASA則透露，被救小豬已「活蹦亂跳」。

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