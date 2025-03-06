「故宮國寶聚澎湖」特展 5月至8月跨海抵澎展出

故宮國寶聚澎湖，由國寶肉形石領軍。（國立故宮博物院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府與國立故宮博物院攜手合作「大航海時代的海上明珠——故宮國寶聚澎湖」特展，今（6）日在國立故宮博物院舉行借展合約簽署記者會，標誌著一場跨越時空的文化對話正式展開。

故宮國寶聚澎湖，縣長陳光復跨海簽署合作意願書。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣長陳光復表示，澎湖自古以來便是東亞海洋貿易的重要樞紐，擁有深厚的歷史與文化底蘊。此次特展不僅帶來故宮博物院的珍貴國寶，還結合了澎湖在地的考古遺珍與歷史文物，將澎湖在大航海時代的關鍵角色充分展現。

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國立故宮博物院長蕭宗煌指出，今年適逢故宮百年院慶、臺北外雙溪建院一甲子及故宮嘉義南院開館10週年，「故宮國寶出遊去」計畫首次跨海至澎湖展出，別具意義。「故宮國寶聚澎湖」展覽分「八方會聚」、「國寶環列」2大單元，由人氣國寶〈清肉形石〉領銜，精選〈明成化鬥彩雞缸杯〉、〈清乾隆右旋白螺〉等15件珍貴文物及文獻、輿圖等資料，結合全新製作的數位航海互動裝置，搭配聞名國際的澎湖花火節，打造兼具文化深度與視覺饗宴的盛會。

此次展覽以「大航海時代的海上明珠——故宮國寶聚澎湖」為策展主軸，展出內容涵蓋海上貿易、文化交流、帝國視野下的澎湖等主題，並透過數位技術呈現航海歷史與文物故事，讓參觀者得以體驗澎湖在東亞海域的重要性。除了靜態展覽，澎湖縣政府也將舉辦文化講座、導覽活動及工作坊，讓民眾能更深入了解這批展出文物的歷史價值。展覽將於5月17日至8月17日，在澎湖生活博物館二樓特展室，全票80元（縣民免費）。

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