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生命與記憶的辯證 台日藝術家聯展《恆—明亮的陰影》3/8起台南展出

2025/03/06 18:27

《恆—明亮的陰影》於3月8日至4月26日在弎畫廊展出，圖為日本藝術家東真里江作品。（弎畫廊提供）《恆—明亮的陰影》於3月8日至4月26日在弎畫廊展出，圖為日本藝術家東真里江作品。（弎畫廊提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南弎畫廊 San Gallery 春季推出《恆—明亮的陰影》展覽，呈獻台日3位藝術家，鳥越一輝、黃至正、東真里江各具材質表現力及層次質感的作品，用繪畫顏色為生命與記憶作辯證。

主題《恆：明亮的陰影》，係以一種悖論式的題法，滲入「時間—空間性」的內在辨證討論，暗示著3位創作者的繪畫表現，都隱含著「幽微性」（elusive subtlety）的美學質地。具體而言，這是關於生命經驗、記憶、時間性，融入個人私密情感的繪畫轉化。

「恆」有表達月亮在天地之間，陰晴圓缺交互往復的意味，而「明亮的陰影」則預示在一抹光亮的景緻中，背後可能潛伏著不可見的陰影，陰影深長，為人們帶來關於事物內裏的沉思，也透過沉澱，覓見視覺與形色之外的領會。

展作各見擅長，鳥越一輝延續抽象表現主義的筆勢，在潛意識的驅動下奮力書寫；黃至正融合影像與東方審美，於光影交錯間召喚記憶的殘響；東真里江則透過生命的孔隙，表現出存在的重量與微光。他們的創作呼應了《恆：明亮的陰影》的內核，不僅是繪畫材質肌理進入的幽微美學探討，同時也是一場關於自我與時間哲學的思辨。

《恆—明亮的陰影》展期3月8日至4月26日，展覽地點於弎畫廊。

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