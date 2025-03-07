踏上國際舞台屢獲獎 竹縣4學生舞出一片天

新竹縣長楊文科（右三）讚揚呂宥蓁（左四）、張桓綾（左三）、陳柏羽（右二）的好表現。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕舞出自己的一片天！新竹縣安興國小學生呂宥蓁、六家國中學生張桓綾、內思高中國中部學生莊辰潔、竹北高中舞蹈班學生陳柏羽，近年參加國際舞蹈大賽屢獲佳績，紛紛將代表新竹縣參加國外、全國性舞蹈大賽。縣長楊文科日前於主管會報中表揚，祝福學生們繼續往前邁進、在國際舞台發光發熱。

安興國小學生呂宥蓁在PDE上海國際舞蹈大賽，榮獲獨舞當代舞蹈金獎及當代舞總冠軍大獎獎項，即PDE大獎及獎學金。（呂宥蓁提供）

呂宥蓁、張桓綾、莊辰潔、陳柏羽在家長的全力支持與陪伴下，於竹北市的化踊國際舞蹈教育中心學習舞蹈，指導老師包含魏邵宇、呂美慧、戴嘉伶、林逸貞、黃靖雯等人。團長兼指導老師黃詩凱表示，4名學生都從幼兒園的年紀開始習舞，從芭蕾、古典、現代等，不斷的學習，她看見學生對舞蹈的熱情，近年也鼓勵她們參與國際賽事，以深厚的基礎加上充分的準備，得到優異的成績。

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其中，呂宥蓁從3歲多就由母親黃詩凱啟蒙學舞，去年開始頻頻參加比賽，她在PDE上海國際舞蹈大賽，榮獲獨舞當代舞蹈金獎及當代舞總冠軍大獎獎項，即PDE大獎及獎學金，7月將參加法國巴黎舞蹈大賽。她也在IDO台灣世界國際舞蹈大賽於國小古典舞奪冠，並榮獲6月泰國舞蹈大賽補助獎學金。

內思高中國中部學生莊辰潔在IDO台灣世界舞蹈大賽中，榮獲國中古典舞及芭蕾舞榮獲雙料冠軍。（莊辰潔提供）

張桓綾於PDE上海國際舞蹈大賽中，榮獲獨舞古典舞蹈金獎及獎學金，7月也將參加法國巴黎舞蹈大賽。莊辰潔在IDO台灣世界舞蹈大賽中，榮獲國中古典舞及芭蕾舞榮獲雙料冠軍，也得到6月泰國舞蹈大賽全額補助獎學金，另也在DWC西班牙國際舞蹈大賽榮獲獨舞、古典舞蹈銅獎，7月將參加西班牙舞蹈大賽。

竹北高中舞蹈班學生陳柏羽獲得IDO台灣世界舞蹈大賽高中現代舞及芭蕾舞冠軍。（陳柏羽供）

陳柏羽獲得IDO台灣世界舞蹈大賽高中現代舞及芭蕾舞冠軍，以及6月泰國舞蹈大賽全額補助獎學金。黃詩凱說，陳柏羽為她的姪女，因為喜歡跳舞，從國小高年級時就離鄉背井到竹北學舞，展現對舞蹈的熱情。

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