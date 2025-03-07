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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

屏縣街頭藝人申辦服務線上化 展演場地增為23處

2025/03/07 14:21

屏東縣街頭藝人展演場域擴增。（屏東縣政府提供）屏東縣街頭藝人展演場域擴增。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕讓藝術融入生活，提供更便捷迅速的服務，屏東縣政府今年（2025年）起正式啟用街頭藝人線上數位化申請系統，凡是新申辦、補發或換發證件，展演場地預約，都可以透過「屏東縣便民服務整合申辦平台」完成，全縣展演場也同步增加至23處。

屏縣街頭藝人申辦服務全面線上化，並增加展演場地，盼將藝術融入民眾日常生活。（屏東縣政府提供）屏縣街頭藝人申辦服務全面線上化，並增加展演場地，盼將藝術融入民眾日常生活。（屏東縣政府提供）

屏縣府文化處表示，不只申辦服務升級，「2025年度公共空間街頭藝人展演計畫」同步升級，展演場地由17處擴增至23處，新增屏東、九如及恆春社福館、西市場、屏東縣多層級樂活照顧服務園區及國立海洋生物博物館等特色場域，提供街頭藝人更多表演機會。

凡持有屏東縣有效街頭藝人證者都可申請展演，並透過線上系統申請場地檔期。每月5日前開放申請2個月後的場地，每日展演時間以2小時為限，確保公平分配，讓每位街頭藝人都能在公共場域與觀眾互動。

屏東縣政府文化處歡迎街頭藝人踴躍參與，讓藝術融入生活，共同營造多元豐富的藝文氛圍。詳情可至屏東縣政府文化處官網查詢。

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