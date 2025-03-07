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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

和心中的女王共度美好時光 將捷金鬱金香酒店推「女王節」限定優惠

2025/03/07 18:26

迎春日，淡水河畔絕美的將捷金鬱金香酒店推出「春季住房專案」，邀請旅人漫遊春光悠享假期。（將捷金鬱金香酒店提供）迎春日，淡水河畔絕美的將捷金鬱金香酒店推出「春季住房專案」，邀請旅人漫遊春光悠享假期。（將捷金鬱金香酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕你心目中的「女王」是誰？ 在初春櫻花盛開的3月天，將捷金鬱金香酒店推出一系列優惠住宿及用餐專案，歡迎遊客邀請自己心目中的女王，一起來淡水踏青賞櫻，徜徉美好的春日時光。

專案房客還可預約「淡水小旅行」限定行程，由專車導覽季節精選路線。（將捷金鬱金香酒店提供）專案房客還可預約「淡水小旅行」限定行程，由專車導覽季節精選路線。（將捷金鬱金香酒店提供）

一到春天，淡水就掀起賞櫻熱潮，無論是無極天元宮的吉野櫻，還是滬尾櫻花大道上層層交錯的粉色花海，都令人沉醉其中。除了櫻花之外，木蓮、杜鵑、紫藤與油桐花也紛紛爭奇鬥豔，將山巒與湖畔點綴得如畫般動人，漫步在春日淡水，眼前景色繁花似錦，正是前往淡水欣賞櫻花飛舞的最佳時節。淡水河畔絕美的將捷金鬱金香酒店特別推出「春季住房專案」，邀請旅人悠享舒適假期。即日起至5月31日，有1泊3食方案、3天2夜住房方案等，均享春遊優惠價，於5月9日前完成訂房，指定房型免收1成服務費，再加贈春季香氛好禮1份。專案房客還可預約「淡水小旅行」限定行程，由專車導覽季節精選路線，體驗淡水的今來古往，欣賞迷人景色，如淡水天元宮或三生步道，欣賞3月中旬後盛開的吉野櫻，還能探訪緣道觀音廟、珊瑚貝殼廟、綠石槽等熱門拍照打卡地點，輕鬆暢遊無需煩惱交通問題，完整體驗淡水之美（景點與路線依現場狀況安排）。

除了住宿優惠，酒店內的河畔餐廳亦推出期間限定美食優惠。（將捷金鬱金香酒店提供）除了住宿優惠，酒店內的河畔餐廳亦推出期間限定美食優惠。（將捷金鬱金香酒店提供）

和心中的女王共度美好時光 將捷金鬱金香酒店推「女王節」限定優惠3月10至31日使用春季專案入住並加入酒店官方LINE好友，有機會獲得精美禮品。（將捷金鬱金香酒店提供）

將捷金鬱金香酒店表示，3月正逢女王節，酒店特別推出雙重寵愛優惠，邀請大家與心中的女王共度美好時光！3月10至31日，凡使用春季專案入住，並加入酒店官方LINE好友，即可獲得「驚喜刮刮卡」，有機會抽中「高級法式香氛組1組」或「遇見鬱金香東方美人香氛潔淨二合一1罐」，為旅程增添療癒儀式感。此外，只要至酒店櫃台出示與「女王」的合影，還可獲得精美小禮物1份，留下專屬甜蜜回憶。除了住宿優惠，酒店內的河畔餐廳亦推出期間限定美食優惠，3月10至31日期間，週一至週五享用指定午間套餐，即可享第2人38折優惠，讓大家與摯愛女王一起感受春日時光的愜意與浪漫。更多相關訊息詳詢將捷金鬱金香酒店官網。

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