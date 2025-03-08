紐約時報評選全球必訪阿里山迎花季 阿里山英迪格以櫻花禮遇迎賓

阿里山即將迎來櫻花季，入住阿里山英迪格酒店即享櫻花禮遇。（阿里山英迪格酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕甫獲《紐約時報》評選為「2025全球52大必訪景點」的阿里山國家風景區，即將於3月10日至4月10日迎來年度盛事「櫻花季」，風景區內盡染粉色美不勝收。全台最高海拔的國際精品酒店「阿里山英迪格酒店」，特別於櫻花季期間推出期間限定賞櫻禮遇，入住即可獲得櫻花好禮，包含櫻花茶包、櫻花點心，以及全台獨家品牌的季節限定「櫻花繪馬」，邀請旅人寫下阿里山櫻花約定，將春季浪漫化作珍貴回憶。

台18線阿里山公路沿途櫻花綻放，宛若粉紅浪漫公路，今年花況精采可期。（阿里山英迪格酒店提供）

台18線阿里山公路沿途隱藏著許多賞櫻祕境，如石棹櫻之道、中興製茶所，一路延伸至阿里山森林園區。（阿里山英迪格酒店提供）

阿里山櫻花季每年均吸引無數旅人上山追櫻，今年的花況更是令人期待，台18線公路沿途的山櫻花、吉野櫻、八重櫻接力綻放，一路延伸至阿里山森林遊樂區，形成絕美浪漫的粉紅公路。其中，中興製茶所的櫻花隧道，層層交錯的櫻花枝椏間透出暖陽光影，漫步其中，如置身夢幻仙境；石棹櫻之道則是另一處賞櫻祕境，日間可見粉嫩櫻花隨風飛舞，夜晚更有期間限定夜櫻燈光秀，流瀉浪漫詩意。

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入住套房以上房型除了升級版的櫻花禮遇之外，還有櫻花佈置，沉浸在花季的浪漫情懷。（阿里山英迪格酒店提供）

櫻花住房禮遇包含櫻花茶包、茶點及全台獨家櫻花繪馬，入住套房升級櫻花情境佈置，與加贈櫻花澡包與野餐墊。（阿里山英迪格酒店提供）

為了讓旅人沉浸於這場春日盛宴，阿里山英迪格酒店獻上獨家櫻花住房禮遇，花季期間入住即贈櫻花茶包與櫻花點心，從味蕾開啟這趟浪漫旅程。旅人還可獲得全台獨家、季節限定的品牌櫻花繪馬，親筆寫下對花季的心願。入住套房以上房型的遊客，更享有完整的沉浸式體驗，包含房內櫻花主題佈置點綴，滿溢季節限定的浪漫氣息，以及獨享的櫻花澡包、賞櫻野餐墊，日夜沉浸在櫻花綻放的喜悅中。美景絕對少不了美食，阿里山英迪格酒店的粟餐廳ton’u Kitchen於夜晚獻上春日饗宴，半自助式晚餐匯聚主廚精選的阿里山在地食材，結合國際風味與獨家西班牙Josper直火烤爐演繹花季饗宴，席間還有Rosé粉紅酒無限暢飲。

季節限定的櫻花竹編扇手作課程，結合阿里山當地竹藝與櫻花彩繪。（阿里山英迪格酒店提供）

此外，阿里山英迪格酒店也為旅客精心打造櫻花季限定手作體驗：「櫻花竹編扇」是在層層竹編扇上細膩描繪粉嫩櫻花，當扇面輕搖即可感受微風捎來的櫻花氣息；「櫻花香氛石」則是透過香氣體驗，將花季的燦爛凝聚於香氛石中，珍藏花季的幸福記憶。更多相關訊息詳詢阿里山英迪格官網。

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