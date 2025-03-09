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馬公城隍廟修建落成啟用 依循古禮擲麻糬炸棗分享喜氣

2025/03/09 17:28

馬公城隍廟舉行修復落成啟用典禮，各界貴賓雲集。（記者劉禹慶攝）馬公城隍廟舉行修復落成啟用典禮，各界貴賓雲集。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕主祀素有「陰間縣太爺」之稱的城隍爺，今（9）日馬公城隍廟舉行修建落成啟用典禮暨城隍

文化季繪畫比賽頒獎，澎湖縣議長陳毓仁全程參與，並拋擲麻糬、炸棗分享喜氣，4月25日-27日（農曆3月28 -30日）舉行繞境祈福大典。

由文化部出資、歷時2年、斥資3600多萬元的馬公城隍廟修建，今日吉時舉辦修建落成典禮，城隍廟董事長顏嘉弘、議長陳毓仁、各宮廟主委、各界人士都參與這場落成典禮。建廟247年的城隍廟，抽換15根梁柱，並重新進行彩繪。

澎湖縣議長陳毓仁，頒獎城隍廟繪畫比賽得獎同學。（記者劉禹慶攝）澎湖縣議長陳毓仁，頒獎城隍廟繪畫比賽得獎同學。（記者劉禹慶攝）

馬公城隍廟創建於清乾隆44年（1779年），至今已有247年歷史，曾修建過數次，直至1933年修建，才奠定目前廟貌的基礎。奉祀主神為城隍爺，俗稱「陰間縣太爺」，掌管陰間大小事，為澎湖重要信仰中心，落成啟用典禮依循古禮，拋擲炸棗、麻糬分享喜氣。

另外，配合今年澎湖城隍文化季-環島遶境祈安植福大典，舉行繪畫比賽，也於今日進行頒獎，並將於4月25日起馬出巡，中午停駕白沙赤崁龍德宮 ，晚上停駕（行台）西嶼竹灣大義宮；4月26日中午停駕湖西菓葉聖帝廟，晚上停駕（行台）馬公文澳祖師廟；4月27日中午停駕馬公北甲北辰宮

，下午5時回鑾馬公城隍廟，並於晚上遵循古禮舉辦祀筵。

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