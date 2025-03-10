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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

看見後壁之美 百年米廠辦攝影賽

2025/03/10 21:13

生產無米樂冠軍米的芳榮米廠今年將有百年歷史，為了讓民眾深入了解水稻生產過程，以及記錄在田間工作者的身影，米廠舉辦攝影比賽，希望呈現後壁之美。（記者王涵平攝）生產無米樂冠軍米的芳榮米廠今年將有百年歷史，為了讓民眾深入了解水稻生產過程，以及記錄在田間工作者的身影，米廠舉辦攝影比賽，希望呈現後壁之美。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕生產無米樂冠軍米的芳榮米廠今年將有百年歷史，為了讓民眾深入了解水稻生產過程，以及記錄在田間工作者的身影，米廠舉辦攝影比賽，希望呈現後壁之美。

後壁區為台灣最重要的米倉之一，水稻面積達3, 500公頃，居全國之冠，芳榮米廠舉辦「芳華百年 榮耀再現」米蘭之鄉−後壁之美攝影比賽，後壁區長李至彬、芳榮稻米契作集團執行長黃麗琴邀請攝影愛好者透過鏡頭，呈現專屬於後壁的獨特風情。

生產無米樂冠軍米的芳榮米廠今年將有百年歷史，為了讓民眾深入了解水稻生產過程，以及記錄在田間工作者的身影，米廠舉辦攝影比賽，希望呈現後壁之美。（記者王涵平攝）生產無米樂冠軍米的芳榮米廠今年將有百年歷史，為了讓民眾深入了解水稻生產過程，以及記錄在田間工作者的身影，米廠舉辦攝影比賽，希望呈現後壁之美。（記者王涵平攝）

透過紀錄片《無米樂》，無米樂故鄉後壁吸引各界關注，百年歷史的芳榮米廠承載這片土地的歷史與情感，黃麗琴強調，攝影比賽不僅是藝術與文化的交流，也是對稻米產業未來發展的期許，希望更多人關注稻米產業，讓稻米產業有更好的發展。

芳榮米廠公關經理張美雪表示，比賽將結合公益元素，儘可能承擔更多的社會責任。李志彬表示，得獎攝影作品將無償提供給後壁區公所，用於各種公益活動的推廣與宣傳，也讓更多人理解到當地農民的辛勤與堅守。

收件作品拍攝期間從2024年1月1日至2025年8月31日，主題限定後壁區與稻米生產、米食文化等題材，作品需要後壁的特色景、物，最高獎金為金獎3萬元，今年9月21日舉行評審。

生產無米樂冠軍米的芳榮米廠今年將有百年歷史，為了讓民眾深入了解水稻生產過程，以及記錄在田間工作者的身影，米廠舉辦攝影比賽。（記者王涵平攝）生產無米樂冠軍米的芳榮米廠今年將有百年歷史，為了讓民眾深入了解水稻生產過程，以及記錄在田間工作者的身影，米廠舉辦攝影比賽。（記者王涵平攝）

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