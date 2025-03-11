立院預算之亂 表團補助金額首見「但書」 文化部長有話說

李遠（前排右）親自探訪布拉瑞揚舞團，並致贈人間國寶陳惠美設計的纏花作品表達祝福。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部的「台灣品牌團隊」以及國藝會主責的「Taiwan Top團隊」，兩大表演藝術補助計畫獲選名單，不約而同於上週五公布。其中，「台灣品牌團隊」由去年6團增加為7團，文化部長李遠昨（10）日特別前往台東探訪首度獲選的布拉瑞揚舞團。

台灣品牌團隊自2013年起推動，首年總補助1億元，共補助5個團隊（雲門、優人、明華園、紙風車、擊樂文教基金會）。第6年加入唐美雲歌仔戲團，一直維持每團平均2000萬元上下。之後又過7年，今年才新增布拉瑞揚舞團，成為7團。

請繼續往下閱讀...

李遠表示，這是經過再三盤點資源並整合國際交流政策下，今年總補助金額為年度營運及藝文扎根計畫1.22億元、國際交流計畫2040萬元，總計1.424億元規模。李遠說，他擔任文化部長第一個拜訪的人就是雲門創辦人林懷民，但林懷民提醒他：「台灣不能老是靠雲門，要多一點國際團隊」，因此，看到從雲門出身、同樣不斷追尋自己的布拉瑞揚獲選新的品牌團隊，感覺特別有意義。

但李遠也有感而發，原本期待「台灣品牌團隊」能增加1到2團，無奈表演藝術預算被刪減2000萬元，結果只能增加1個品牌團隊。

而受到立法院預算之亂影響，「Taiwan Top團隊」也出現史上首見的補助金額「但書」，內容指出，專案「營運」之補助，需等立法院預算審議結果暨文化部捐贈經費結果而定，「本基金會得視實際情況按比例刪減或停止補助。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法