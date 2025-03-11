自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

立院預算之亂 表團補助金額首見「但書」 文化部長有話說

2025/03/11 00:19

李遠（前排右）親自探訪布拉瑞揚舞團，並致贈人間國寶陳惠美設計的纏花作品表達祝福。（文化部提供）李遠（前排右）親自探訪布拉瑞揚舞團，並致贈人間國寶陳惠美設計的纏花作品表達祝福。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部的「台灣品牌團隊」以及國藝會主責的「Taiwan Top團隊」，兩大表演藝術補助計畫獲選名單，不約而同於上週五公布。其中，「台灣品牌團隊」由去年6團增加為7團，文化部長李遠昨（10）日特別前往台東探訪首度獲選的布拉瑞揚舞團。

台灣品牌團隊自2013年起推動，首年總補助1億元，共補助5個團隊（雲門、優人、明華園、紙風車、擊樂文教基金會）。第6年加入唐美雲歌仔戲團，一直維持每團平均2000萬元上下。之後又過7年，今年才新增布拉瑞揚舞團，成為7團。

李遠表示，這是經過再三盤點資源並整合國際交流政策下，今年總補助金額為年度營運及藝文扎根計畫1.22億元、國際交流計畫2040萬元，總計1.424億元規模。李遠說，他擔任文化部長第一個拜訪的人就是雲門創辦人林懷民，但林懷民提醒他：「台灣不能老是靠雲門，要多一點國際團隊」，因此，看到從雲門出身、同樣不斷追尋自己的布拉瑞揚獲選新的品牌團隊，感覺特別有意義。

但李遠也有感而發，原本期待「台灣品牌團隊」能增加1到2團，無奈表演藝術預算被刪減2000萬元，結果只能增加1個品牌團隊。

而受到立法院預算之亂影響，「Taiwan Top團隊」也出現史上首見的補助金額「但書」，內容指出，專案「營運」之補助，需等立法院預算審議結果暨文化部捐贈經費結果而定，「本基金會得視實際情況按比例刪減或停止補助。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應