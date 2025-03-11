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亞洲最大「海上圖書館」望僕號首訪澎湖 3/14開放登船參觀
亞洲最大海上圖書館望僕號，14日首度造訪澎湖。（澎湖縣政府提供）
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕亞洲最大「海上圖書館」望僕號將首度造訪澎湖，3月14日開放民眾登船參觀。澎湖縣長陳光復昨（10）日會見德國非營利組織好書共享協會（Gute Bücher für Alle）代表執行長一行人，並指示澎湖縣政府各相關局處全力提供協助，包含船隻進港、食品檢疫、垃圾處理、自來水供給等。誠摯邀請民眾踴躍登船參觀，感受閱讀與文化交流的魅力。
「GBA Ships」是由德國的非營利慈善組織好書共享協會經營，透過運營船隻，進行文化交流計畫、社區服務倡議和流動書展，來增進民眾對於國際的認識。自1970年以來，他們的船隻已經訪問了超過153個國家和造訪了超過1600個港口，並迎接了超過5100萬名訪客登船。
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望僕號是GBA Ships旗下第5艘船（該機構目前擁有世界最大海上圖書館——望道號，及這艘亞洲最大海上圖書館），2022年被GBA Ships採購並進行翻修，隨後於2023年開始服役，船上的志工來自世界各地，承載著「分享知識、希望、幫助」的理念，航行至世界每個角落，為各國民眾帶來閱讀的喜悅與文化交流的機會。
望僕號海上圖書館即將開抵澎湖，為民眾帶來不同視覺饗宴。（澎湖縣政府提供）
望僕號將於14日至27日在馬公港6號碼頭對外開放，開放時間如下：
週一至週六：10:00~17:30（17:00最後入場）、週日：13:00~17:30（17:00最後入場）、週二休館。
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