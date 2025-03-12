文化部長立院被傅崐萁控說謊 李遠答詢內容反被稱讚的關鍵曝

文化部長李遠（左）立法院答詢直言，預算「凍」的部分，若無法解決，結果跟「刪」是一樣的。（記者劉信德攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕立法院11日審議今年度中央政府總預算覆議案，國民黨立委傅崐萁點名各部會首長，回答刪減後總預算究竟是增加或減少，卻不讓官員說明刪、凍後的實際影響。當傅崐萁問到文化部長李遠時，李遠說，跟去年比是「變少」，傅崐萁說「比去年多了26億多」，指控李遠公然說謊。

實際上，李遠一開始就直指問題核心，說明不能只看「刪」之後表面核列的數字，因為還有「凍」的部分，若無法解決，結果跟「刪」是一樣的。對此，傅崐萁跟李遠說，「本席沒有問凍結，請問刪除，我們多多少億？」傅崐萁還說，「怎麼會比去年少，你這樣我要特別把你留下來請教噢！如果你看不懂加減乘除，本席開個課來教你。」最後，傅崐萁又重複說「有窒礙難行向本院提出」，就把李遠請回。

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對於傅崐萁的問答，包括王小棣、王師等許多位文化界人士都紛紛表達不以為然，作家朱宥勳則發文諷傅崐萁，「我開幾個月的課教你，看能不能拯救你脫離文盲之境。」引多位網友回應，認為恐怕會徒勞無功，攝影家張大魯則寫道：「給文化部長李遠（小野老師）鼓掌!!!」

粉專「事實盛於雄辯」貼文：「傅崐萁把各部會叫上來問預算少多少，跳針有窒礙難行向本院提出。只問數字，不問計畫，不問作業，不問發展。如果多解釋幾句，溫文儒雅的，他就邊指著邊威脅，一路指到部長走回位置。不好欺負的，就打斷，叫他下去。」

立委沈伯洋認為，傅崐萁是企圖以「數學亂算，誤導民眾」，不提刪了哪些科目、不准流用的影響，凍結、解凍的問題，也故意不算進去。

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