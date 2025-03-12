影視界百人串連！楊力州號召「Taiwan Action影片計畫」為台灣「倒垃圾」 首支挺罷免影片明日推出

導演楊力州號召影視界喊出「Taiwan Action影片計畫」響應大罷免。（王師提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕立法院的藍白立委今（12）日正式封殺行政院所提之「114年度中央政府總預算」及「財劃法修法覆議」兩案，引爆各界怒吼，全台大罷免潮已烽火遍野。導演楊力州登高一呼，百餘位台灣影視工作者紛紛響應，喊出「Taiwan Action影片計畫」做為行動代號，將於明（13）日中午推出首支罷免影片，響應大罷免潮。

「Taiwan Action影片計畫」希望透過影片提醒民眾：為了讓台灣更好，對於阻礙台灣進步、危害台灣未來的不適任民意代表，就是要以罷免的實際行動為台灣「倒垃圾」！

請繼續往下閱讀...

知名電影行銷人王師今在臉書發文，指紀錄片導演楊力州於1月間發文號召影視同業，一同參與支援罷免團體的影片拍攝行動，立刻獲得大量不同領域的影視工作者報名無償支援，目前人數已超過百人，其中三金（金馬、金鐘和金曲）得主總計超過20座獎項。在有識之士奔走規劃之下，短短不到兩個月已開花結果。是台灣影視史上首次以單一目標匯聚而成的最大規模集體拍片公益行動，參與的影人不僅包含不同族群背景，更遍及影視工業所有相關領域，所有人不計付出與頭銜，只希望在藍白立委違背人民所託的集體賣台行為之下，為台灣的存亡之秋盡一份自己的力量。

即將於13日曝光的首支挺罷免影片，由廣告導演盧建彰執導。（王師提供）

即將於3月13日率先推出的首支影片，由廣告導演盧建彰執導，鎖定第二階段罷免連署作為引爆時機。影片以台灣民眾最熟悉的日常行為「倒垃圾」為題，提醒民眾必須付出實際行動才能除舊布新：「年都過完了，垃圾還不倒掉嗎？」盧建彰表示：「民意代表若無法代表民意，就是失格，就不該在那位置上。人民高於政黨，人民是主人。歷史告訴我們，你不處理問題，問題會處理你。」

「Taiwan Action影片計畫」預計製作至少6至8部短片，包含劇情、廣告、紀錄片等不同形式，目前已經完成3部。第一波影片將包含至少4支，以助攻3、4月的第二階段罷免連署為目標。第二波影片則將接棒聚焦至關重要的第三階段罷免投票，積極催出民眾上街投票罷免不適任民代的實際行動。行動名稱透過「Action」的雙關，不僅意指影視工作者的行動串聯，也呼應導演在開拍時喊出的「Action!」。

參與影片製作的影人除了曾獲金馬獎最佳紀錄片的發起人楊力州之外，還包括導演盧建彰（坎城廣告獎）、王小棣（國家文藝獎）、易智言（金馬獎）、葉天倫（金鐘獎）、黃惠偵（柏林影展泰迪熊獎）、陳文彬（金馬獎）、沈可尚（金馬獎）、製作人李景白（金鐘獎）、編劇陳世杰（金鐘獎）、攝影包軒鳴（美籍，香港電影金像獎）、音效澎葉生（法籍，金馬獎）、剪輯蘇珮儀（金鐘獎）、配樂柯智豪（金曲獎），以及歌曲「拍謝少年」樂團（金音獎）等。

楊力州表示，在這次史無前例的合作拍攝行動中，為尊重每位志願者的專業與付出，僅針對契合罷免命題進行溝通協調，創意發想則完全放手給予每位導演自由空間。在這場去中心化的集體行動中沒有明星，每個人的身分都是愛護台灣的人。影片發布後將由近百位影視工作者在各自的社群平台分享，歡迎民眾踴躍分享轉發，新聞媒體與政論節目也將同步曝光，以期達到遍地開花的效果。

在影片製作資金方面，本次行動並無任何政黨資金投入，所需資金全由團隊向民間自籌。所有導演皆為無酬參與，甚至帶著自己的班底和公司器材情義相挺。拍攝資金則用來支付必要的行政、技術和人員等基本開銷。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法