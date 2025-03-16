自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

揭中國海纜布局東非智慧城市 台灣藝術家致穎柏林展覽

2025/03/16 16:33

藝術家、實驗影像導演致穎受邀參加柏林世界文化宮（HKW）聯展「Musafiri：旅人與賓客」，作品「鏈結」（圖右）與「電纜」（圖左，為海纜剖面圖）探討東非模里西斯19世紀進口華人移民的苦力貿易，與當代中國如何透過在當地建設智慧城市，深化全球地緣政治影響力。（中央社）藝術家、實驗影像導演致穎受邀參加柏林世界文化宮（HKW）聯展「Musafiri：旅人與賓客」，作品「鏈結」（圖右）與「電纜」（圖左，為海纜剖面圖）探討東非模里西斯19世紀進口華人移民的苦力貿易，與當代中國如何透過在當地建設智慧城市，深化全球地緣政治影響力。（中央社）

〔中央社〕銅鐘藝術獎得主致穎受邀參加柏林藝術聯展，作品「鏈結」與「電纜」透過影像裝置，呈現中國如何藉輸出「智慧城市」到東非模里西斯等國、鋪設海底電纜，深化全球地緣政治影響力。

旅居柏林的實驗影像導演致穎（Musquiqui Chihying）是台灣少數關注非洲與全球南方議題的藝術家，其探討德國非洲殖民史的「多哥咖啡」曾入圍柏林影展，並於2023年獲洪建全基金會頒發的銅鐘藝術賞首獎。

中國在非洲國家影響力與日俱增，此次致穎受邀於柏林世界文化宮（HKW）展出的作品「鏈結」（The Link）與「電纜」（The Cable）透過影像裝置與3D列印物件的複合媒材，呈現非洲印度洋島國模里西斯（Mauritius）如何成為中國智慧城市（Smart City）實驗場。

策展人康喆明 （Cosmin Costinas）介紹致穎作品時表示，模里西斯在電報通訊時代，即是連接不同大陸的重要節點，在致穎作品中，可以窺見當代的模里西斯，在中國一帶一路框架下，如何成為全球關鍵基礎設施的爭奪戰場。

為創作多次跨洋進入模里西斯與留尼旺（Reunion）田野調查的致穎告訴中央社，中國已在當地已打造出一座完整的智慧城市，包括通訊、監控系統與物聯網應用，無一不是中國製造。

致穎說明，「智慧城市就是把人類的所有活動數據化，因此需要大量攝影機去蒐集人的行為模式，而製造監控系統與資料處理，恰好就是中國的強項。」

根據柏林外交智庫「德國外交政策協會」（DGAP）「中國智慧城市與地緣政治未來」報告，中國外銷智慧城市不僅單純為商業考量，更是全球資訊與地緣政治戰略的一部分。

報告分析，透過由國家推動的「城市大腦」（City Brain）計畫，中國正建立區域性、國家級，最終連接全球的「世界數位大腦」（World Digital Brain），並使用北斗衛星導航系統（Beidou） 作為支援基礎。

撰寫人韋柏（Valentin Weber）進一步指出，對北京來說，沿海城市因鄰近資訊傳輸的海底電纜登陸站，因此比內陸城市更具有為其建設智慧城市的戰略價值。中國企業華為、阿里巴巴即已在馬來西亞吉隆坡、肯亞蒙巴薩（Mombasa）等沿海城市投資智慧城市。

東非海島國家也是中國智慧城市的布局目標，根據致穎在當地的調查與訪談，模里西斯已成為中國向東非外銷智慧城市的「示範點」。

他也觀察到，華為在模里西斯建設智慧城市同時，也參與當地海底電纜建設，這些海纜與印度、法國在該區的軍事基地相鄰，不僅引發專家對國安的疑慮，也加深中印間緊張關係。

中央社詢問致穎當地人對中國在當地建造智慧城市的看法，他坦言，一般民眾將中國科技介入視為現代化的捷徑，雖有安全疑慮，但中國的技術與科技產品就是「負擔得起又好用」，讓當地人能享受城市進步的果實。

以手機為例，最多人使用的是來自中國傳音（Transsion）的手機品牌「Tecno」，「Tecno」不僅便宜，更為非洲市場開發專為黑人設計的相機演算法，相對傳統相機對深膚色的人臉辨識較差，「Tecno」還有針對黑人膚色的美顏功能，廣受當地人歡迎。

透過數位科技，中國在全球南方的影響力與日俱增，致穎表示「當代藝術已成為重要的知識考察方式」，他希望透過作品「鏈結」與「電纜」等聚焦中國與非洲互動的作品，梳理世界變遷的現象。

並提出叩問：「當全球城市被數位技術連結在一起時，誰掌控這些數據？誰有權決定智慧城市的運作模式？」進一步思考中國藉「技術」深化在非洲等全球南方國家影響力的同時，將如何改變全球地緣政治與台灣的未來。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應