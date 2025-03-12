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日本國際漫畫獎 左萱摘銀 感謝台灣自由土壤的培育

2025/03/12 22:14

台灣漫畫家左萱（中）手持獎狀及獎座與外務省副大臣藤井比早之（左）、審查委員長里中滿智子（右）合影。（駐日台灣文化中心提供）台灣漫畫家左萱（中）手持獎狀及獎座與外務省副大臣藤井比早之（左）、審查委員長里中滿智子（右）合影。（駐日台灣文化中心提供）

〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕日本外務省主辦的第18屆國際漫畫獎12日晚間頒獎，台灣漫畫家左萱以「芭蕉的芽」第2集獲得本屆的優秀獎（銀獎），她在致詞時感謝台灣這片可以自由創作的土壤的培養，不但蘊育了這部作品，也蘊育她自己本身。

今天的頒獎典禮由外務省副大臣藤井比早之及審查委員長、知名漫畫家里中滿智子頒發獎狀及獎座。駐日大使李逸洋和駐日台灣文化中心主曾鈐龍到場觀禮。

出席觀禮的駐日大使李逸洋大使（中）與台灣文化中心主任曾鈐龐（左）與左萱（右）合影。（駐日台灣文化中心提供）出席觀禮的駐日大使李逸洋大使（中）與台灣文化中心主任曾鈐龐（左）與左萱（右）合影。（駐日台灣文化中心提供）

左萱在發表得獎感言時，特別用日文介紹自己來自台灣。她介紹「芭蕉的芽」是描寫少年追求創作夢想的青春校園故事，在創作這本漫畫的過程中，她就像故事中的主角一樣，時而跌跌撞撞，時而熱血沸騰。也因此她與主角一樣，懷抱著創作一部對生命具有深遠意義的作品的夢想，這次獲獎是幫助這個夢想發芽、成長茁壯的重要養分。

左萱表示，她很感謝自己的母校國立台灣師範大學，提供了這個故事的舞台及史料的支援，也感謝蓋亞出版社的協助，更感謝台灣這片可以自由創作的土壤的培養，蘊育這部作品，也蘊育她自己本身。

左萱（右）致贈李逸洋大使（左）親筆簽名的得獎作品。（駐日台灣文化中心提供）左萱（右）致贈李逸洋大使（左）親筆簽名的得獎作品。（駐日台灣文化中心提供）

左萱很感謝前來觀禮李逸洋大使，以及即時同步在臉書上跨海祝賀的文化部長李遠，特別致贈附有親筆簽名的得獎作品給兩人。

李逸洋表示，日本國際漫畫獎自創辦以來，台灣漫畫家至今已累積2金9銀21銅的佳績，本屆參賽作品來自95個國家，共716件，創下歷年新高，競爭激烈，能夠獲獎，很不容易，未來駐日代表處與台灣文化中心將持續推動台灣漫畫在日本的發展，促進文化交流，讓更多人欣賞台漫的魅力。

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