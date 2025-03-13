詩經結合懷舊典藏文物 展橫跨逾1世紀傳播科技史

國立科學工藝博物館與台南市立圖書館首度攜手，在南市圖永康新總館舉辦傳播科技特展。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕國立科學工藝博物館與台南市立圖書館首度攜手，將詩經與典藏文物結合，在南市圖永康新總館舉辦「人造關係——開箱：傳播科技特展」，帶民眾透過聲音、印刷、影視、電信等4大類，橫跨逾1世紀的懷舊典藏物件，認識傳播科技史。

國立科學工藝博物館與台南市立圖書館首度攜手，在南市圖永康新總館舉辦傳播科技特展。（記者劉婉君攝）

此次的傳播科技巡迴展，將永康新總館1樓化身為「傳播科技知識修羅場」，設計多項趣味體驗活動，以科普互動方式呈現不同年代的傳播物件，包括世界最小的口袋型留聲機、超過2公尺高的碳精棒電影放映機打造電影院場景，還有互動攝影棚、留聲／廣播區、印刷區、電報／電話區、相機區、電視區等，從科技變革中，看到時代演化的軌跡。

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國立科學工藝博物館與台南市立圖書館首度攜手，在南市圖永康新總館舉辦傳播科技特展。（記者劉婉君攝）

特展於今（13）日由南市圖祕書王麗心、科工館副館長吳佩修及策展人陳玫岑等共同開箱，希望各個年齡層、不同世代的民眾，都能在特展中找到屬於自己的共鳴與感動。

例如電報與電話專區，從〈詩經．鄭風．子衿〉：「縱我不往，子寧不嗣音」帶入，展出電報、傳統電話、呼叫器、不同時期的手機等，還有看板呈現數字代碼到現代網路用語等。展期到6月8日。

國立科學工藝博物館與台南市立圖書館首度攜手，在南市圖永康新總館舉辦傳播科技特展。（記者劉婉君攝）

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