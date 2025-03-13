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針對台灣藝人配合中國統戰 文化部說明因應策略
總統賴清德於國安高層會議後舉行記者會，針對中國對台滲透統戰，說明相關因應措施。（記者陳志曲攝）
〔記者凌美雪／台北報導〕針對台灣藝人配合中國轉發「中國台灣省」的貼文，總統賴清德今天召開國安會議，宣布強化影藝從業人員在中國發展的輔導與管理。主管機關應提供影藝人員在中國發展之言行應注意事項，並明確涉及危害國家尊嚴相關言行之查處範圍，以避免中國施壓我影藝人員表態或做出危害國家尊嚴的言行。
對此，文化部說明，將依《兩岸人民關係條例》等規定，配合有關單位進行相關工作，包含提供影藝人員在中國發展注意事項，以及有關法令資訊，提醒所有影藝工作者避免被利用成為統戰工具。
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文化部強調，台灣民主自由的土壤，提供了所有影藝、創作者最廣闊的發展空間，但是言論自由的保障，仍然應以不危害國家尊嚴與社會安全為前提，不應在擁有自由的同時，卻回頭傷害這片孕育他的土地。
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