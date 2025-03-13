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準．馬寇爾談《馬勒5》：誕生於作曲家人生最幸福的時期

2025/03/13 19:01

鋼琴家反田恭平、國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾與音樂會贊助台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘合影。（NSO提供）鋼琴家反田恭平、國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾與音樂會贊助台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘合影。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）將於今晚攜手第18屆蕭邦國際鋼琴大賽銀獎得主反田恭平（Kyohei Sorita）以及NSO，演出《貝多芬第3號鋼琴協奏曲》，同場，NSO也將演出《馬勒第5號交響曲》。

第3度來台演出的反田恭平（Kyohei Sorita）在今日記者會表示，這次很榮幸能和馬寇爾總監和NSO合作，NSO是國際級的樂團，讓他充滿期待，「《貝多芬第3號鋼琴協奏曲》是一首極具力量的作品，尤其是第2樂章旋律十分抒情優美，這首鋼琴協奏曲不僅美麗動人，更是一部具有革命性的作品。」

對於首次與反田恭平合作《貝多芬第3號鋼琴協奏曲》，準．馬寇爾則表示，「他是日本極具潛力的年輕鋼琴家，很高興能與他在台北與 NSO 一同演出。」

NSO也將於音樂會下半場演出《馬勒第5號交響曲》，準．馬寇爾指出，「這是一部充滿活力與靈感的作品，誕生於作曲家人生最幸福的時期。我特別喜愛第3樂章，這裡的首席法國號彷彿獨奏家，展現出色彩豐富的音樂性。我們也曾在幾年前演出過第4樂章，那是馬勒獻給妻子的『愛的宣言』，極為動人。我相信這場音樂會將會令人難忘。」

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