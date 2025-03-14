漫畫家丁柏晏、陳沛珛赴紐約獨立漫畫節 展現台式浪漫

台灣漫畫家丁柏晏、陳沛珛將赴美參加2025年紐約漫畫及卡通博物館藝術，展現獨特台式浪漫。（丁柏晏、陳沛珛提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣漫畫家丁柏晏、陳沛珛首度受邀參加今年美國獨立漫畫盛會－紐約漫畫及卡通博物館藝術節（MoCCA Arts Festival），該節在明後2天舉行，逾500名全球創作者預計吸引近萬名觀眾，台灣漫畫家將於現場舉辦「似顏繪」活動，並與美國漫畫迷及國際插畫家進行交流。

文化部駐紐約台北文化中心自2017年起持續支持台灣漫畫家參展，過去參展者均獲得高度關注，如漫畫家劉倩帆、A ee mi皆曾獲漫畫節主辦單位頒發優秀獎。今年台漫「Taiwan Comics」展位將再呈現頂尖創作，以充滿科幻奇想與溫馨日常的作品，展現獨特台式浪漫，讓國際觀眾一窺台灣當代漫畫的多元魅力。

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文化部指出，丁柏晏赴美參展的主視覺設計融合蛇年意象，將少女插畫風格與紐約街頭幻想場景結合，展示全新短篇漫畫合輯《Not Ready For Real Life》，並展出多本短篇漫畫集。

陳沛珛的主視覺則以熟悉的台灣場景，加入以蛇年發想的元素，將展出《愛過的廢物》、《暫時先這樣》、《他們的眼睛》等作品，並首度推出結合插畫元素的限量商品。

紐文中心表示，丁柏晏將以強烈視覺風格與獨特科幻世界觀，展現台漫在敘事與美學上的創新；陳沛珛則透過細膩筆觸與情感敘事，帶領讀者進入她溫暖且富有層次的世界。

2人期待，透過MoCCA藝術節，讓台漫多元風格與故事受到國際更多關注，並與美國及全球漫畫創作者建立聯繫，開拓更多國際合作的可能性。

丁柏晏曾於2023年入選為法國安古蘭國際漫畫節「Worldwide Comics Explosion」展全球10位國際新秀，並以《2073年的電子玩具》榮獲金漫獎，擅長將電玩與科幻元素融入漫畫創作，構築出魔幻的異想世界。

陳沛珛則曾2度入圍法國安古蘭國際漫畫節新秀獎、美國3x3雜誌年度插畫優選，作品《暫時先這樣》榮獲金漫獎及台北國際書展大獎，其作品風格內斂細膩，擅長以樸拙線條描繪細微而深刻的日常生活。

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