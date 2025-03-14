自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

漫畫家丁柏晏、陳沛珛赴紐約獨立漫畫節 展現台式浪漫

2025/03/14 15:50

台灣漫畫家丁柏晏、陳沛珛將赴美參加2025年紐約漫畫及卡通博物館藝術，展現獨特台式浪漫。（丁柏晏、陳沛珛提供）台灣漫畫家丁柏晏、陳沛珛將赴美參加2025年紐約漫畫及卡通博物館藝術，展現獨特台式浪漫。（丁柏晏、陳沛珛提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣漫畫家丁柏晏、陳沛珛首度受邀參加今年美國獨立漫畫盛會－紐約漫畫及卡通博物館藝術節（MoCCA Arts Festival），該節在明後2天舉行，逾500名全球創作者預計吸引近萬名觀眾，台灣漫畫家將於現場舉辦「似顏繪」活動，並與美國漫畫迷及國際插畫家進行交流。

文化部駐紐約台北文化中心自2017年起持續支持台灣漫畫家參展，過去參展者均獲得高度關注，如漫畫家劉倩帆、A ee mi皆曾獲漫畫節主辦單位頒發優秀獎。今年台漫「Taiwan Comics」展位將再呈現頂尖創作，以充滿科幻奇想與溫馨日常的作品，展現獨特台式浪漫，讓國際觀眾一窺台灣當代漫畫的多元魅力。

文化部指出，丁柏晏赴美參展的主視覺設計融合蛇年意象，將少女插畫風格與紐約街頭幻想場景結合，展示全新短篇漫畫合輯《Not Ready For Real Life》，並展出多本短篇漫畫集。

陳沛珛的主視覺則以熟悉的台灣場景，加入以蛇年發想的元素，將展出《愛過的廢物》、《暫時先這樣》、《他們的眼睛》等作品，並首度推出結合插畫元素的限量商品。

紐文中心表示，丁柏晏將以強烈視覺風格與獨特科幻世界觀，展現台漫在敘事與美學上的創新；陳沛珛則透過細膩筆觸與情感敘事，帶領讀者進入她溫暖且富有層次的世界。

2人期待，透過MoCCA藝術節，讓台漫多元風格與故事受到國際更多關注，並與美國及全球漫畫創作者建立聯繫，開拓更多國際合作的可能性。

丁柏晏曾於2023年入選為法國安古蘭國際漫畫節「Worldwide Comics Explosion」展全球10位國際新秀，並以《2073年的電子玩具》榮獲金漫獎，擅長將電玩與科幻元素融入漫畫創作，構築出魔幻的異想世界。

陳沛珛則曾2度入圍法國安古蘭國際漫畫節新秀獎、美國3x3雜誌年度插畫優選，作品《暫時先這樣》榮獲金漫獎及台北國際書展大獎，其作品風格內斂細膩，擅長以樸拙線條描繪細微而深刻的日常生活。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應