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北市圖APP推薦新書疑慮 將依年齡層適讀性列入考量
北市圖APP新書推薦出現許多情愛漫畫，家長憂心孩子接觸不適當書籍。（王欣儀提供）
〔記者甘孟霖／台北報導〕「iRead台北市立圖書館」APP是全齡都能使用的公家平台，不過台北市議員王欣儀指出，近期有家長反映APP推薦並未適當過濾內容，前五名都是「情愛漫畫」，質疑館方未把關內容，恐影響孩子價值觀。台北市立圖書館回應，讀物非限制級出版品，未來進館新書資訊提供方面，會將不同年齡層讀者的適讀性列入考量。
王欣儀表示，家長反映打開北市圖APP首頁「新書推薦」，前五本竟全是情愛漫畫，孩子在沒有家長指導情況下，可能接觸不適當書籍，進而影響價值觀。
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她說，現今兒童使用3C產品時間非常長，接觸網路資訊的機會也隨之增加，若缺乏適當的分級制度與引導，恐讓孩子受到錯誤資訊影響，對性別議題產生偏差認知，甚至影響人格發展，未來應該加強審查以及分級機制，以免孩子接觸不適當的書籍。
陳姓家長也認為，現在許多APP都可以設定年齡分級，或許圖書館APP在設計上可以考慮納入，推薦書目則可以找名人推薦書單等。
北市圖回應，現行APP並未區分不同年齡使用者版本，APP內建新書推薦區，為隨機輪換提供近期新進徵集入館的圖書資料，供讀者自行選擇，且所提供書目以非限制級出版品為限，家長有疑慮的情愛主題書籍，確定非未滿18歲者不得閱聽的限制級出版品。
市圖指出，公共圖書館徵集各類型圖書資料，提供多元觀點、多元主題，滿足不同讀者的閱讀需求與偏好，不過為減少部分家長疑慮，市圖往後在進館新書資訊提供方面，會將不同年齡層讀者的適讀性列入考量。
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