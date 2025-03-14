台南繡黼藝師王蘭貞自創「全蔥雙螺丕技法」獨具特色

繡黼藝師王蘭貞年過8旬，依舊對刺繡保有熱情。（南市府提供，張耘書攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南傳統繡黼工藝傲視全台，勝華繡莊藝師王蘭貞更是業界翹楚。自創「全蔥雙螺丕技法」，運用繡於龍的身上，龍麟櫛比鱗次，立體分明更顯層次感，獨具特色。

繡黼藝師王蘭貞接手勝華繡莊後更將繡莊發揚光大，打出知名度。（南市府提供，張耘書攝）

台南擁有豐厚的文化底蘊、人文薈萃，南市觀旅局攜手作家張耘書、鄭佩雯規畫「台南奇人帶路」系列報導，透過職人的生命故事傳達台南人的生活精神與態度，提供不同角度的創意遊程。其中不可錯過的是俗稱刺繡的繡黼工藝，運用極廣，包括衣物鞋被、荷包、簾帳等日常用品，更常用於神衣、八仙綵、桌裙、繡旗等宗教繡品，以及戲服、戲帽等，與民眾的生活息息相關。

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三太子神衣尺寸不大，繡工一樣精細。（南市府提供，張耘書攝）

觀旅局長林國華表示，台南繡黼工藝發展極早，刺繡技法精巧，所繡製的作品更是傲視全台。尤其台南民間信仰蓬勃，繡品需求量大，過去府城永福路、民權路一帶繡莊林立，宛若產業聚落，是許多老台南人共同的記憶，更培養出不少技藝精湛的藝師，勝華繡莊的王蘭貞更是業界翹楚。

出身繡黼世家的王蘭貞，祖上在福州以刺繡為業，她的父親王依春在日治時期受聘來台南繡莊擔任師傅，後來於民權路自創「勝華禮品繡莊」。王蘭貞國小畢業後開始跟著父親學藝，因為是自家的工作，能讓她隨興學、自由做，沒有過多的拘束限制，因而練就出一身好技法。

繡黼藝師王蘭貞自創全蔥雙螺丕技法，運用於龍身，很具立體與層次感。（南市府提供，張耘書攝）

王蘭貞勤於鑽研技法，為了讓繡品看上去不只是布滿繡線，她自創「全蔥雙螺丕技法」，以單螺丕與雙螺丕繡法搭配金蔥線，無論是雙色或單色的蔥線，都能隨著圈繞方向的不同而呈現色澤差異，運用繡於龍的身上，龍麟櫛比鱗次，立體分明更具層次感，成為勝華繡莊一大特色。

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