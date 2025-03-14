亞洲最大「海上圖書館」望僕號首造訪 澎湖民眾免費參觀

澎湖縣長陳光復率隊登上望僕號，主持海上圖書館馬公站剪綵儀式。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕亞洲最大「海上圖書館」望僕號首度造訪馬公港，即日起開放民眾參觀，澎湖縣長陳光復在開放之前，搶先率領一級主管及基督教友們登船，表達歡迎之意。此次望僕號馬公之行，是應縣長陳光復、秘書長楊書舜、前社會處長桂祥晟之邀，澎湖縣政府提出多項優惠措施，讓澎湖民眾都能免費登船參觀。

好書共享協會是一個德國的非營利慈善組織，運營船隻以通過文化交流計劃、社區服務倡議和流動書展來增進民眾對於國際的認識。自1970年以來，已經訪問了超過153個國家和造訪超過1600個港口，並迎接超過5100萬名訪客登船。

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望僕號海上圖書館，即日起開放澎湖民眾免費登船參觀。（記者劉禹慶攝）

望僕號是好書共享協會旗下第5艘船（該機構目前擁有世界最大海上圖書館-望道號，及這艘亞洲最大海上圖書館），2022年被協會採購並進行翻修，隨後於2023年開始服役，船上志工來自世界各地，承載著「分享知識、希望、幫助」的理念，航行至世界每個角落，為各國民眾帶來閱讀的喜悅與文化交流的機會。

首次造訪澎湖的望僕號，將於14至27日在馬公港6號碼頭對外開放，開放時間下午1至8時（最後入場晚間7時30分，每週2公休），另因澎湖輪的碼頭安檢需要，開放時間有調整：3月14、16、20、23日下午3時30分至8時（最後入場晚間7時30分）。原本望僕號在世界各地都收取參觀費，台灣港口50元，但澎湖縣政府協助解決泊港費、加水費及垃圾處理問題，讓澎湖民眾得以免費參觀。

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