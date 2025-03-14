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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

為黑潮而來 81歲美國畫家盼畫盡台灣海岸之美

2025/03/14 16:10

81歲美國畫家卡洛兒在台東成功及恆春半島取景3處作畫，希望獲取靈感並透過畫作更多國際人士認識台灣。（記者蔡宗憲攝）81歲美國畫家卡洛兒在台東成功及恆春半島取景3處作畫，希望獲取靈感並透過畫作更多國際人士認識台灣。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕曾在18年前到訪過台灣各地作畫的81歲美國畫家卡洛兒（Carole Katchen），在屏東本土派畫家陳立德邀請下，近日再次到訪台灣作畫，並強調目的是為了畫台灣的「黑潮」，目前已經在台東成功及恆春半島取景3處作畫，昨特地參訪恆春知名貝殼博物館，希望獲取靈感並透過畫作讓更多國際人士認識台灣。

81歲美國畫家要畫盡台灣海岸之美。（陳立德提供）81歲美國畫家要畫盡台灣海岸之美。（陳立德提供）

81歲卡洛兒是美國知名畫家，著作及畫作極多，還曾任大型美術雜誌總編輯，18年前與她結識的陳立德說，卡洛兒對於台灣相當喜愛，因為她在美國身分極具影響力，過去還曾幫忙他傳遞書信給美國總統小布希，這次來台，她也希望在人生最後一次訪台，能留下更多印象深刻的台灣黑潮海域之美畫作。

81歲美國畫家卡洛兒在貝殼博物館獲取靈感，透過畫作讓更多國際人士認識台灣。 （記者蔡宗憲攝）81歲美國畫家卡洛兒在貝殼博物館獲取靈感，透過畫作讓更多國際人士認識台灣。 （記者蔡宗憲攝）

卡洛兒表示，過去曾寫過16本書，畫過的畫及旅行的國家不計其數，但當年來過台灣的山海印象最深刻，這次受邀來台灣畫黑潮主流與支流，也期盼協助用黑潮推廣觀光和幫助陳立德建立黑潮美術館。

陳立德指出，流經台灣東部海域的黑潮是全球第二大洋流，它將來自熱帶的溫暖海水帶往寒冷北極海域，將冰冷的極地海水溫暖成適合生命生存的溫度，非常有生命力。卡洛兒的黑潮作畫也盼為台灣海邊各漁港打響知名度。

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