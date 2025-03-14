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聽安德烈‧波伽利演唱會歌迷有福啦 大地酒店推出演唱會專屬歌迷優惠

2025/03/14 15:44

世界頂尖美聲天王安德烈‧波伽利（Andrea Bocelli）為首位於台北大巨蛋開唱的西洋巨星。（MNA牛耳藝術提供）世界頂尖美聲天王安德烈‧波伽利（Andrea Bocelli）為首位於台北大巨蛋開唱的西洋巨星。（MNA牛耳藝術提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕今年4月，世界頂尖美聲天王安德烈‧波伽利的演唱會將在台北大巨蛋舉辦，北投大地酒店特別推出「藝饗大地」專案，以多項優惠回饋演唱會歌迷，只要出示「安德烈‧波伽利」台北演唱會購票證明或票根，即可享受各種優惠，包括住宿「萬元入住送萬元、再享加碼禮」，泡湯或用餐也可享「第2件5折」起的折扣。

「藝饗大地」專案包括住宿「萬元入住送萬元、再享加碼禮」。（大地酒店提供）「藝饗大地」專案包括住宿「萬元入住送萬元、再享加碼禮」。（大地酒店提供）

「藝饗大地」專案內含5千元餐飲抵用金，可用於館內3間餐廳。（大地酒店提供）「藝饗大地」專案內含5千元餐飲抵用金，可用於館內3間餐廳。（大地酒店提供）

北投大地酒店表示，台北大巨蛋誕生短短1年多，在市府多方推動促成下，眾多精采賽事與音樂表演在此寫下奇蹟，也創造亮眼的大巨蛋演唱會經濟。4月4日，歌迷引頸企盼的安德烈‧波伽利的演唱會也將在此盛大舉辦，北投大地酒店響應號召，擴大演唱會經濟效益，推出相關的優惠。首先是住宿優惠：入住即贈萬元抵用金，加碼贈好禮。即日起至4月底訂房，並於6月底前入住，憑安德烈‧波伽利2025年台北演唱會購票證明或票根（須於訂房時告知），平日最低1萬元即可入住奇岩客房，並可享「萬元券」回饋，光是館內用餐就有5千元抵用金可立即享用，自由品嘗西餐、涮涮鍋、或是知名「奇岩一號」中餐廳等多種美食；另有2千元抵用金可用於升等或加床等住宿禮遇，再有溫泉與精油SPA的抵用金1千元，此外，還可獲得西點主廚特製的「鬆脆手工酥」禮盒1份。優惠專案每日限量5組，僅限官網預訂「藝饗大地」專案或來電預訂適用。

憑「安德烈‧波伽利」台北演唱會購票證明或票根至大地酒店獨立湯屋，即可享第2間5折優惠。（大地酒店提供）憑「安德烈‧波伽利」台北演唱會購票證明或票根至大地酒店獨立湯屋，即可享第2間5折優惠。（大地酒店提供）

其次是泡湯優惠：好湯成雙，湯屋第2間或下次5折，大眾湯同享優惠。即日起至4月底，持安德烈‧波伽利2025年台北演唱會購票證明或票根，至大地酒店使用舒適隱私的獨立湯屋，即可享第2間5折的優惠；設有烤箱、蒸氣室與多樣湯泉享受的大眾湯，也同樣適用第2人半價的優惠。

設有烤箱、蒸氣室與多樣湯泉的大眾風呂，也同樣適用第2人半價的優惠。（大地酒店提供）設有烤箱、蒸氣室與多樣湯泉的大眾風呂，也同樣適用第2人半價的優惠。（大地酒店提供）

第3是用餐優惠：套餐第2人享半價，中餐廳滿額贈送招牌菜。即日起至4月底，持安德烈‧波伽利2025年台北演唱會購票證明或票根，至大地酒店奇岩一號中餐廳（北投），享小吃區消費滿千元即贈「精選必點招牌前菜3選1」。（每組購票證明限適用1次）；在喜歡西餐廳與月兒彎彎涮涮鍋用餐，享套餐第2套5折（10%服務費依原價計）。更多「藝饗大地」專案內容詳詢大地酒店官網。

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