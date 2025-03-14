第3屆台灣詩人節 台語詩人林宗源獲頒總統褒揚令

已辭世的台語詩人林宗源獲追頒總統褒揚令，今由文化部次長李靜慧代表（右）頒發，林宗源的長孫女林采億代表受贈。 （記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第3屆台灣詩人節，今（14）日在成功大學台文學系館舉辦。文化部次長李靜慧代表總統頒發褒揚令給剛去世的台語詩人林宗源，以肯定他畢生創作與推廣台語文學的貢獻。

詩人林宗源畢生職志推廣台語文學，獲得總統明令褒揚。（圖由國立台灣文學館提供）（記者洪瑞琴攝）

林宗源的長孫女林采億代表受贈，她分享阿公鮮為人知的另一面，喜愛台語詩文創作之餘，最大樂趣就是打電玩遊戲，從古早的任天堂到新潮PS4，他都跟得上時代流行，而沉浸於角色情境舉手揮舞，像似老頑童玩得不亦樂乎。林采億說，她手作許多篆刻印送給阿公，他收下未顯露特別神情，直到整理阿公遺物時，發現其手稿都有刻印，阿公不多講卻將愛惜藏心頭， 讓她百般感動。

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林宗源的三子林宏謙說，父親平日總是沉靜勤寫台語詩，但也常掛唸「東西嘸用會壞掉，語言嘸用會失去」這句話，他深受父親言行身教，「從小到現在，國內國外走到哪裡都講台語」。台文筆會前理事⻑陳正雄也憶述林宗源創作台語詩的堅持。

林宗源的長孫女林采億代表受贈，並分享阿公生活趣聞。（記者洪瑞琴攝）

林宗源於去（2024）年11月20日辭世，享耆壽90歲。林宗源曾任「現代詩社」與「蕃薯詩社」社長，曾獲吳濁流新詩獎、第3屆榮後台灣詩獎、第25屆台灣文學家牛津獎、世界詩人會議日本大會名譽文學博士等殊榮。

林宗源著有詩集《補破網》、《濁水溪》、《林宗源台語詩精選集》等，現代詩創作數量超過1400首（含未出版）。作品手稿、影像資料、收藏文獻等捐贈國立台灣文學館。

第3屆台灣詩人節，今日在成功大學台文學系館登場，文化界共襄盛舉。（記者洪瑞琴攝）

文化部表示，林宗源是戰後台語現代詩的先驅詩人，畢生堅持唯有母語創作，才能彰顯詩人深刻情意與思想，以母語詩書寫對土地的熱愛，歌詠台灣風土，亦關心政治與社會公共議題，1991年出資並邀集詩友黃勁連等人，共同創辦台灣第1個台語現代詩社「蕃薯詩社」並發行《蕃薯詩刊》，為台語文學奠定基礎，影響深遠，典範永存。

第3屆台灣詩人節，今日在成功大學台文學系館舉辦，文化界貴賓出席。（記者洪瑞琴攝）

此外，大會也頒發第3屆王育霖詩人檢察官台語詩創作獎給9位年輕得獎者。台灣文學國寶張良澤、總統府資政蕭新煌、國藝會董事長向陽、發枝台語基金會董事鄭邦鎮、王克雄博士，以及林承志、「鹿耳門漁夫」蔡奇蘭等眾作家出席見證盛會。

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