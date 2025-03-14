桃園市立圖書館15、16日「書暢桃園」 近百攤位推廣閱讀

「書暢桃園－綠野書蹤之解憂處方箋」活動週六（15日）在藝文特區登場，現場近百攤位，展出各式圖書。（總圖提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕為推廣閱讀進入日常生活，桃園市立圖書館於明（15日）、後兩天在桃園藝文廣場舉辦「書暢桃園－綠野書蹤之解憂處方箋」活動，邀集28家獨立書店、出版社及70家主題攤商，提供豐富多樣的圖書，現場也規畫解謎闖關、解憂問事處、紓壓療癒站、擲筊大賽、桃園城市紀錄片放映等特色攤位，舞台區「解憂廣場」安排親子繪本共讀，適合闔家親子共遊。

「書暢桃園－綠野書蹤之解憂處方箋」活動週六在藝文特區登場，現場近百攤位，展出各式圖書。（總圖提供）

「解憂廣場」除安排親子繪本共讀及音樂表演，還有充滿趣味擲筊大賽，只要現場出示任一本書籍者都有參賽資格；16日還安排6部由桃園市政府文化局計劃支持的城市紀錄片，在圖書總館微光廳放映及映後座談。

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「書暢桃園－綠野書蹤之解憂處方箋」活動週六在藝文特區登場，舞台區「解憂廣場」安排親子繪本共讀，適合闔家親子共遊。（總圖提供）

書攤區有獨立書店參加，還有城邦、讀書共和國、蓋亞文化等出版集團，以及獨立出版聯盟旗下的各家出版社，提供豐富多樣的書籍；現場還有二手書區，還可用文化幣，詳詢「書暢桃園」網址。

在解憂問事處提問可獲得解答之書、塔羅牌、易經的解答與專屬書籍推薦，還能得到限量「紓壓按摩券」，接受現場視障關懷協會紓壓按摩服務；紓壓療癒站邀請浪愛永恆協會帶領大家認識貓咪陪伴帶來的療癒感受。

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