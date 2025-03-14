「簡單的幸福」畫展 台南文化中心開展

喜樂藝廊「簡單的幸福」畫展，今日在台南文化中心開展。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕喜樂藝廊「簡單的幸福．Pure Happiness」畫展，今（14）日首度在台南文化中心開展，學員們發揮想像力與創造力，飛天蛙、奇異狗、花森林躍然紙上，繪出五彩繽紛天地，讓人看見不簡單的才華！

喜樂藝廊在台南文化中心展出，學員作品〈元氣滿滿〉。（記者洪瑞琴攝）

喜樂藝廊為身心障礙者架起創作表演平台，讓學員們表達內心情感與生命故事，同時向社會傳遞溫暖與對多元生命樣貌的尊重與支持。

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喜樂藝廊在台南文化中心展出，學員作品〈飛天蛙〉。（記者洪瑞琴攝）

執行長潘秀霞牧師表示，喜樂家族製作音樂劇、辦畫展，陪伴學員與家長一起走學習之路。以往都在北部展演，這次首度在台南文化中心，希望透過學員們的畫筆告訴大家，「傳遞出幸福其實非常簡單，只需用心體會生活中的點滴美好」。

喜樂藝廊在台南文化中心展出，學員作品〈疊疊樂〉。（記者洪瑞琴攝）

展場60件作品，學員們創作天馬行空，用色鮮明活潑，各種動物變身奇幻國度的超級寶貝；陽光、花朵綻放迸發無限能量。在這片天地裡，每個都是畢卡索、米羅、馬蒂斯、梵谷，愛讓藝術無礙。

台南市長黃偉哲參觀展覽喜樂藝廊，歡迎大家行動支持身心障礙者藝術創作。（記者洪瑞琴攝）

今日開幕式，台南市長黃偉哲參觀展覽並表示，學員們透過畫筆揮灑內心的世界，將創意躍於畫布上，不僅為觀賞者帶來一場精采的藝術饗宴，同時也為台南增添文化氣息。

喜樂藝廊在台南文化中心展出，學員作品〈3隻狗〉。（記者洪瑞琴攝）

南市文化局表示，展出作品充滿生命力與溫度，向社會傳遞溫暖與善意，也期待透過展覽，讓更多民眾了解並支持身心障礙者的藝術創作，促進社會對不同生命價值的包容與欣賞。

「簡單的幸福」展期即日起至4月6日，在台南文化中心展出。

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