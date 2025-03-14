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2025台南新藝獎19位新銳開展 支持年輕人藝術創作不寂寞

2025/03/14 21:49

2025「台南新藝獎」今日開幕式，台南市長黃偉哲（右7）出席，鼓勵年輕人創作才華。（台南市府提供）2025「台南新藝獎」今日開幕式，台南市長黃偉哲（右7）出席，鼓勵年輕人創作才華。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025「台南新藝獎」今（14）日開幕，今年策展主題「增生之城」，呼應台南城市的發展歷程，以及文化孕育起源的意涵，同時藉由藝術媒合平台，鼓勵年輕人創作之路不寂寞！

台南市長黃偉哲出席開幕式表示「發掘藝術要趁早」，藝術工作是條相對寂寞的路，幫助新銳藝術家在藝術的道路上發光發亮，並認識更多支持他的人，是台南舉辦新藝獎的最大目的，歷屆的新藝獎得主，許多已經在藝術界發光發熱。

今年台南「新藝獎」在台南11家畫廊特色空間同步展出。（台南市府提供）今年台南「新藝獎」在台南11家畫廊特色空間同步展出。（台南市府提供）

台南新藝獎以「下一個藝術新星」的精神，13年來已累積扶植百位新銳藝術家，今年由第21屆台新藝術獎視覺藝術獎的知名策展人高森信男擔綱策展，在台南11家特色空間，絕對空間、醉美空間、甘樂阿舍美術館、大新美術館、德鴻畫廊、加力畫廊、藝非凡美術館、水色藝術工坊、弎畫廊、索卡藝術、節點藝術空間，同步展出10位得主與9位國內外藝術家邀展作品。

今年展覽也邀請4位國外藝術家參展，包括哈薩克藝術家阿瑪古兒．門利巴耶娃（Almagul Menlibayeva）、柬埔寨藝術家林．索科謙李納（Lim Sokchanlina）、日本藝術家鈴木貴彥（Takahiko Suzuki）、馬來西亞藝術家符芳俊（Hoo Fan-Chon），讓民眾一睹來自不同文化脈絡的藝術家的創作特色以及關懷議題。

台南新藝獎「隱身之海 · 增生之城」，大新美術館展出陳肇彤、林怡君作品。（南市文化局提供）台南新藝獎「隱身之海 · 增生之城」，大新美術館展出陳肇彤、林怡君作品。（南市文化局提供）

展覽還推出「動手創新藝」工作坊，由台南新藝獎得主及邀展藝術家親自帶領，包括符芳俊帶領民眾製作花鰷泡麵，探索台南特色文化符號；林怡君引導參與者錄製肚子內部聲音，探索身體內在氣候；羅聿綺透過製糖歷史與產糖副產物進行手抄紙製作；張君慈以聲音冥想與聆聽練習，啟發參與者完成實驗樂譜創作。

「2025台南新藝獎」展期，即日起至4月13日，相關訊息可至「Next Art Tainan台南新藝獎」粉絲專頁查詢。

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