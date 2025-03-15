古代醫學與法醫學的界線在哪？ 故宮新展見清代仵作必讀聖經

《律例館校正洗冤錄》〈屍圖〉。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕人類的文明史既以人為核心，人的身體健康與行為舉止，如何與歷史文化互為影響？故宮新推出「身體展演：從歷史圖像看身體之謎」特展，透過探索古人觀看身體的形式，及其對身體的認識和想像，重新檢視身體在醫療、宗教、文化、法律等不同層面的豐富意涵，也邀請觀眾重新思考身體的意義與自身健康的關係，細看頗有意思。

展覽分為4大單元，其中，「身體透視」就中國傳統法醫學（檢驗學）與傳統中國醫學的界線提到，兩者都同樣關注人體，但以「死亡」與否為界線。中醫身體圖像聚焦於生前臟腑與精氣循環，法醫學則專注死後，重視身體外部、口部與骨頭描繪，較少涉及內臟。比如《律例館校正洗冤錄》（清乾隆七年武英殿刊本）的〈檢骨圖〉、〈屍圖〉，就可見「法醫的身體觀」。

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《律例館校正洗冤錄》〈檢骨圖〉。（故宮提供）

《洗冤錄》原由宋代提刑官宋慈（1186-1249）編撰，是現存最早、影響深遠的法醫學專著。乾隆皇帝（1736-1795在位）於乾隆六年（1741）下令校閱修訂此書，次年完成並頒行，題名為《律例館校正洗冤錄》，成為清代檢驗學的標準知識，為官員與仵作的必讀之作。

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