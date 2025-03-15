自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

古代醫學與法醫學的界線在哪？ 故宮新展見清代仵作必讀聖經

2025/03/15 02:35

《律例館校正洗冤錄》〈屍圖〉。（故宮提供）《律例館校正洗冤錄》〈屍圖〉。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕人類的文明史既以人為核心，人的身體健康與行為舉止，如何與歷史文化互為影響？故宮新推出「身體展演：從歷史圖像看身體之謎」特展，透過探索古人觀看身體的形式，及其對身體的認識和想像，重新檢視身體在醫療、宗教、文化、法律等不同層面的豐富意涵，也邀請觀眾重新思考身體的意義與自身健康的關係，細看頗有意思。

展覽分為4大單元，其中，「身體透視」就中國傳統法醫學（檢驗學）與傳統中國醫學的界線提到，兩者都同樣關注人體，但以「死亡」與否為界線。中醫身體圖像聚焦於生前臟腑與精氣循環，法醫學則專注死後，重視身體外部、口部與骨頭描繪，較少涉及內臟。比如《律例館校正洗冤錄》（清乾隆七年武英殿刊本）的〈檢骨圖〉、〈屍圖〉，就可見「法醫的身體觀」。

《律例館校正洗冤錄》〈檢骨圖〉。（故宮提供）《律例館校正洗冤錄》〈檢骨圖〉。（故宮提供）

《洗冤錄》原由宋代提刑官宋慈（1186-1249）編撰，是現存最早、影響深遠的法醫學專著。乾隆皇帝（1736-1795在位）於乾隆六年（1741）下令校閱修訂此書，次年完成並頒行，題名為《律例館校正洗冤錄》，成為清代檢驗學的標準知識，為官員與仵作的必讀之作。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應