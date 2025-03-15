鼻煙盒暗蓋下的秘密 故宮新展出現「18禁」特區

〈銅胎嵌琺瑯片雙層蓋鼻煙盒〉，18-19世紀。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮新推出「身體展演：從歷史圖像看身體之謎」特展，策展人書畫文獻處助理研究員劉世珣表示，在不同時代、文化與知識體系，對身體有著截然不同的詮釋與想像。其中，古人為軍武、養身延壽、繁衍子嗣或滿足生理需求等，對身體進行操練，竟然很多與「性」有關，故宮院藏品中，也可見與「房中術」相關的古籍與器物，只好在展場貼上「18+ only」（18禁）了。

《修真演義》（明萬曆間（1573-1620）金陵荊山書林刊夷門廣牘之一）〈演戰練兵〉，（明）鄧希賢撰。（故宮提供）

在「身體展演」特展的「身體操練」單元，除呈現少林武術、五禽戲、八段錦等武術精妙之外，特別展出《筆耕山房弁而釵》、《修真演義》等中國古書中關於房中術的描繪，同時搭配西洋鼻煙盒盒蓋或暗蓋裡面的秘戲圖，以正面、健康的態度，將這類活動與養生、修身連結起來，並注重其繁衍子嗣，延續生命的重要意義。

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《修真演義》（明萬曆間（1573-1620）金陵荊山書林刊夷門廣牘之一）〈三峯大藥〉，（明）鄧希賢撰。（故宮提供）

故宮表示，對古人而言，房中術主要目的在於長生不老、延年益壽，也可以預防和治療疾病，更重要的意義在於孕育生命。《修真演義》中對房中術的描繪鉅細靡遺，「演戰練兵」寫的卻是房中事，還談及對於呼吸、情緒的控制，以及各類語言和肢體操弄等。

而暗藏「秘戲圖」的〈銅胎嵌琺瑯片雙層蓋鼻煙盒〉，來自歐洲，小小的橢圓雕花銅盒，掀蓋中央嵌畫西洋仕女琺瑯片，並有暗蓋，內有琺瑯畫秘戲圖。大庭廣眾之下，看起來確實有點害羞，但話題性之外也頗有趣。

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