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驚豔！藝術家林靖格竹藝作品 奪美國繆思設計大獎鉑金獎

2025/03/15 12:02

林靖格2021年的作品《垂首的謝籃》，獲美國繆思設計大獎概念設計類及景觀設計類鉑金獎。（圖片取自MUSE DESIGN AWARDS網站）林靖格2021年的作品《垂首的謝籃》，獲美國繆思設計大獎概念設計類及景觀設計類鉑金獎。（圖片取自MUSE DESIGN AWARDS網站）林靖格2021年的作品《垂首的謝籃》，獲美國繆思設計大獎概念設計類及景觀設計類鉑金獎。（圖片取自MUSE DESIGN AWARDS網站）林靖格2021年的作品《垂首的謝籃》，獲美國繆思設計大獎概念設計類及景觀設計類鉑金獎。（圖片取自MUSE DESIGN AWARDS網站）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國際獎項協會（IAA）主辦的美國繆思設計大獎（Muse Design Awards），近日宣布2025年得獎名單。台灣竹藝師林靖格以作品《香火》（Incense）與《垂首的謝籃》（The Thank You Bouquet）囊獲景觀設計（Landscape Design）與概念設計（Conceptual Design）等3項鉑金獎

林靖格2024年的作品《《香火》，獲美國繆思設計大獎概念設計類鉑金獎。（圖片取自MUSE DESIGN AWARDS網站）林靖格2024年的作品《《香火》，獲美國繆思設計大獎概念設計類鉑金獎。（圖片取自MUSE DESIGN AWARDS網站）

林靖格2021年的作品《垂首的謝籃》（The Thank You Bouquet）2021 年為全聯福利中心創作的裝置藝術作品《垂首的謝籃》，分別在概念設計（Conceptual Design - Exhibition & Events）及景觀設計（Landscape Design）2個類別中，榮獲2025 MUSE Design Awards 鉑金獎；2024 年於士林神農宮創作的裝置藝術作品《香火》，則在概念設計（Conceptual Design - Exhibition & Events）類別中榮獲 2025 MUSE Design Awards 鉑金獎。

林靖格2024年的作品《《香火》，獲美國繆思設計大獎概念設計類鉑金獎。（圖片取自MUSE DESIGN AWARDS網站）林靖格2024年的作品《《香火》，獲美國繆思設計大獎概念設計類鉑金獎。（圖片取自MUSE DESIGN AWARDS網站）

美國繆思設計大獎（Muse Design Awards）由IAA於201年旨在突破可能的界限，激勵設計者能更進一步提升設計界的標準，同時也是展示全球建築、室內、產品、包裝、概念設計等領域新星的關鍵舞台。

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