竹縣《終結流浪的101種可能》書展 希望喚起民眾重視流浪動物議題

策展單位希望讓浪狗變少就可徹底改善流浪問題。（新竹縣文化局提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣動物保護防疫所攜手縣府文化局和社團法人台灣懷生相信動物保護協會，即日起到3月30日在文化局圖書館1樓，推出《浪子回頭 --終結流浪的101種可能》流浪動物主題書展，今天（16）和23日並安排講座、戲劇演出，希望喚起更多人重視流浪動物的議題，從源頭絕育減少浪狗，阻止更多小狗陷入無限循環的遊蕩命運。

《終結流浪的101種可能》流浪動物主題展在新竹縣文化局圖書館登場。（新竹縣文化局提供）

新竹縣動保所所長彭正宇表示，竹縣結合動物醫院、動保團體、社區組織和鄉鎮公所投入流浪犬絕育工作 ，尤其是與NGO組織台灣懷生相信動物保護協會合作，實施高強度絕育，將觸角滲透到山區、海邊，從2016年絕育634隻到2024年完成4,176隻；據農業部委託成功大學統計，新竹縣的流浪犬數量，也從2018年5,659隻，減到2024年2,396隻。

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趣味九宮格讓你破除常見的狗狗迷思。（新竹縣文化局提供）

台灣懷生相信動物協會從一隻流浪狗誕生後可能遭遇的情境，結合相關出版品如「野狗之丘」、「奔跑吧！浪浪：從街頭到真正的家」、「讓我陪你等家：來自浪浪別哭的領養故事」、「今生好好愛動物：寶島收容所採訪錄」、「我家附近的流浪狗」、「狗狗想要一個家」、「流浪的狗」等相關出版物，以及貓咪、蟲鳥、龜、魚相關的繪本、漫畫、圖鑑及文學共175本書籍，設計了流浪動物主題書展。

歷史展區敘述過去70年對流浪犬管理政策的轉變。（新竹縣文化局提供）

展區規劃了「歷史區」，用時間軸的方式敘述70年來流浪犬管理政策的轉變，及民間團體與社會風氣的變化。「Outdoor 犬派日常」利用可愛狗狗插圖與故事方式，讓民眾認識狗狗多種真實的生活形態。「九宮格QA互動區」則用趣味的方式，破除常見的狗狗迷思。

今日下午的【浪狗變少，絕育教育並肩行】主題短講，由相信動物協會執行長郭璇與電影《十二夜 》導演接力，揭密第一線動護保護工作內容，以及該如何終結流浪。23日上午11點至12點，在故事城堡區有一場【我好想養隻狗】戲劇，讓孩子學習同理心、關注流浪狗議題，並思考飼主的責任。23日下午的主題短講，邀請獸醫師徐莉寧以【一隻家犬的生活意見】為題，分享源頭絕育+促進人和動物的關係並行，是終結流浪必要之路。

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